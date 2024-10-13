KKTC’den ses verildi

Ömer KADİROĞLU

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ-KKK) Kuzey Kıbrıs kampüsü öğrencileri ve yöneticileri son zamanlarda Türkiye’de yaşanan kadın cinayetlerinin ardından bir araya farkındalık eylemi gerçekleştirdi.

Okulun kambüsünde Atatürk Anıtı önünde toplan öğrenciler ve yetkililerin tümünün siyah giydiği gözlemlenirken, çocuk ve kadın cinayetlerine dikkat çekildi. Türkçe ve İngilizce yazılı pankartlar taşıyan öğrenciler, Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile İstanbul’da vahşice katledilen Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’in fotoğraflarına yer verildi. Akşam saat 18.00’de başlayan yürüyüş yapılan basın açıklamasıyla son buldu. Ellerinde “Kız neşesi kadın güvenliği”, “Hür doğdum hür yaşarım”, “hikayesi yarım kalan herkes için”, “İstanbul sözleşmesi can simidimizdir”, “Öldürülmeseydik daha kalabalık olabilirdik”, “Bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz yok”, “Kalanların gidenlere borcudur mücadele” yazılı pankartlar taşıyan öğrenciler yürüyüş sırasında sloganlar atarak eylemlerini sorunsuz bir şekilde tamamladı.