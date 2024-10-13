Minikler çok eğlendi

Lefkoşa Türk Belediyesi'nin (LTB) düzenlediği Dereboyu Şenliği, Kumsal Park’taki çocuk etkinlikleri ile başladı.

Çocuklar kendileri için kurulan oyun alanlarında doyasıyla eğlendi. Boyama etkinliğinde minikler yüzlerine kelebek çizdi, kumaşlara şekiller yaptı.

Gezi treniyle Lefkoşa’yı turlayan minikler, çalınan çocuk şarkılarıyla keyifli analar yaşadı. Çocuklarına eşlik eden aileler de minikler gibi eğlendi. Sabah saatlerinde başlayan, akşam 18.00’e kadar süren çocuk etkinlikleri minikler için unutulmaz bir gün oldu. Dereboyu Şenliği öğleden sonra çeşitli etkinliklerle devam etti.

