Meclis’te başladı Saraya uzandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar New York'ta yapılacak üçlü yemek öncesi istişarelerini sürdürürken, CTP’den sert eleştiri geldi.

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, Tatar’ı tüm konsantrasyonunu New York’taki buluşmaya vermesi gerekirken, Meclis’teki krizle uğraşmakla suçladı.

Akansoy’un bu açıklamasına hem Cumhurbaşkanlığından hem de Ulusal Birlik Partimsiden yanıt geldi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada CTP yönetimini kınanırken, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, “Akansoy’un açıklamalarını esefle karşıladık” dedi.

Üçlü yemek öncesi istişareler sürüyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York'ta yapılacak üçlü yemek öncesi istişarelerde bulunmak üzere eski Özel Temsilci Ergün Olgun, Osman Ertuğ ve UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ile bir araya geldi.

New York temasları ile ilgili katılımcılara bilgi veren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yürütülen proaktif siyasetle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Akansoy: Anlamsız krizi çözmekle uğraştı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, Birleşmiş Milletler nezdinde New York’ta yapılacak gayriresmi liderler yemeği öncesinde açıklamada bulunarak, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yönelik birtakım eleştirilerde bulundu.

“İçte yaşanan skandallar, Kıbrıs Türk halkının zaman kaybetmesine neden olmaktadır” diyen Akansoy, “BM nezdinde gerçekleştirilecek gayriresmi toplantı öncesinde tüm konsantrasyonunu New York’taki buluşmaya vermesi gereken Tatar, Meclis’te UBP’nin iç çatışmaları nedeniyle yaşanan anlamsız krizi çözmekle uğraşmıştır” ifadelerini kullandı.

CTP yönetimini kınıyoruz

Cumhurbaşkanlığı, “Kıbrıs Türk Halkı’nın özden gelen haklarının teyit edilmesi için Anavatan Türkiye’nin tam desteğiyle devam eden Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ı hedef almaya çalışan CTP yönetimini kınıyoruz” açıklamasında bulundu.

“Her fırsatta Rum pozisyonunu destekler şekilde Halkımızı statükoya mahkum eden siyaseti savunan CTP yönetimi, milli politikaya zarar vermek için de elinden geleni yapmaktadır” denilen açılamada, Cumhurbaşkanı Tatar’ın seçilir seçilmez yeni ve resmi bir müzakere sürecinin başlaması için egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün teyit edilmesi gerektiğine yönelik yeni milli politikayı ortaya koyduğu vurgulandı.

Hasipoğlu: İtibar kastı

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy’un açıklamalarına yanıt vererek, “Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’a yönelik açıklamasını esefle karşıladık” dedi.

Hasipoğlu konuya ilişkin yazılı açıklamasında, “Kıbrıs Türk halkının takdiri ile iki devletli çözümü savunarak seçilmiş ve doğal olarak da Kıbrıs Türk halkının görüşmeci misyonunu üstlenmiş Cumhurbaşkanı Tatar’la ilgili açıklama, ne yazık ki 15 Ekim Salı günü yapılacak gayrıresmi görüşme öncesi, itibar kastından başka bir amaç taşımamaktadır.” ifadelerini kullandı.



