Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) çalışanı Mehmet Şenol’un, kendisini disiplinli olması konusunda uyardığı gerekçesiyle Zabıta Amirinin üzerine yürütüp, öldürmekle tehdit ettiği iddia edildi. Şikayet üzerine tutuklanan ve hakkında “düelloya davet, rahatsızlık, uygunsuz tavr-ı hareket” suçlarından soruşturma başlatılan zanlı Mehmet Şenol, ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktarılarak, zanlı hakkında ek süre talep edildi.

Polis memuru, 11 Ekim 2024 tarihinde 11.55 sıralarında Mehmet Şenol’un çalışmakta olduğu Lefkoşa Türk Belediyesi binası içerisinde, birinci katta belediye başkanının odası önündeki koridorda kendisini daha disiplinli olması konusunda daha önceden uyardığı gerekçesi ile LTB Zabıta Amirinin üzerine yürüdüğünü söyledi. Polis, zanlının parmağını sallayarak, yüksek sesle ‘Sen göreceksin, seni öldüreceğim. Sen dışarı gel, seni dışarda bulacağım’ diyerek düelloya davet edip, rahatsızlık ve uygunsuz tavr-ı harekette bulunduğunu belirtti. Polis, yapılan şikayet üzerine zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis memuru, alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve çevre şahadeti alınacağını belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

