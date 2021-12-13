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‘Yenilikleri takip ediyorum’

Özel Güvenlik Sistemleri LTD’nin kuruluş yıldönümü resepsiyonuna katılan Tatar, teknolojiyi yakından izlediğini söyledi

‘Yenilikleri takip ediyorum’
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Özel Güvenlik Sistemleri LTD’nin kuruluşunun 25 yılı vesilesiyle düzenlediği resepsiyona katıldı.
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre Tatar, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Özel Güvenlik Sistemleri LTD.’nin ülkenin en iyi güvenlik şirketlerinden biri olduğunu, gelişen teknolojiyi takip edip yaptığı yenilikleri ve çalışmaları bizzat yakından izlediğini belirtti.

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Cumhurbaşkanı Tatar, kurum ve kuruluşların hem güvenliği hem de çalışanlarının daha verimli olması adına yapılan çalışmaların ülkemiz için büyük bir hizmet olduğunu ifade etti.
Şirket tarafından ciddi yatırımlar yapıldığını ve pek çok insana istihdam yarattığını ifade eden Tatar, 
Özel Güvenlik Sistemleri LTD’nin yönetim kurulu başkanı ve çalışanlarını tebrik etti.

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