Mesarya’da buruk sevinç 0-1

Stat: Mağusa Dr. Fazıl Küçük

Hakemler: Osman Özpaşa, Necmi Bulut, Halil Erdem Canaloğlu

Yonpaş Dumlupınar: Türkkan, Olcay, İsmail, Mehmet Gürbıyık(84-Turgut), Mehmet Altın, Tufan(74-Berk), Oladimeji(61-Mert), Emre, Weston, Eray(74-Burak), Osman

Mesarya: Hasan Piro, Mustafa Ayker, Abdullah, Hüseyin Çıdamlı(51-Okan), Mustafa Yaşınses, Kadir(80-Eren), Oğuzhan(72-İbrahim), Sinan, Joseph, Salahi, Yusuf

Goller: 7. Dk. Mustafa Yaşınses (Mesarya)

AKSA Süper Lig’in 13. hafta maçında Mesarya deplasmanda Yonpaş Dumlupınar’ı 1-0 yenerek haftayı 3 puanla kapadı.

7.dk: Emre, Mustafa Yaşınses’i ceza sahası içinde düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Mustafa Yaşınses topu ağlara gönderdi. 0-1

12.dk: Eray’ın şutunu Hasan Piro önledi.

27.dk: Oladimeji’nin şutunu Hasan Piro önledi.



30.dk: Serbest vuruşu Oladimeji kullandı. Mehmet Altın kafayı vurdu ancak top az farkla dışarı gitti.45.dk: Osman'ın pasında Mehmet Altın ceza alanı çaprazında sert vurdu. Hasan Piro ayaklarıyla önledi.61.dk: Tufan'ın kullandığı serbest vuruşta top az farkla dışarı gitti.77.dk: Berk'in ortasında Mehmet Altın vurdu. Top az farkla dışarı gitti.86.dk: Mustafa Yaşinses Turgut'a kayarak müdahale etmek istedi. Pozisyonda sakatlık geçiren Mustafa ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mustafa Yaşinses'in sağ ayak bileğinin kırıldığı öğrenildi.90.dk: Burak’ın şutunda defansa çarpan topa Mehmet Altın vurdu. Hasan Piro önledi.90+4. Emre'nin vuruşunda Hasan Piro uzanarak topu çeldi. Kaleye yönelen topu çizgi üstünden Okan çıkardı.90+7. Mesarya kontra atağında Salahi ceza alanı dışında Osman'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonda hakem faul kararı verdi. Bu arada sakatlanan Osman oyun alanı dışına alındı. Hakem Osman Özpaşa bariz gol şansını önleme olarak değerlendirdiği pozisyon sonrası saha dışında olduğu için Osman'a göstermesi gereken kırmızı kartı temsilen kaptan Türkkan'a gösterdi. Sakatlanan Osman'ın ise diz yan bağlarında esneme veya kopma olduğu ayrıca ayak bileğinde de sakatlık olduğu öğrenildi.