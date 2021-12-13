Hem ekonomik hem çevreci

Dövize endeksli ithal edilen kimyevi gübrelerin fiyatlarındaki artış başka çözüm yolları aranmasına neden oldu. Kimyevi gübre fiyatlarının katlanmasıyla üreticiler alternatif arayışına girerken, iki firmaya solucan gübresi ithalat izni verildi.

Toprağın havalanmasını, mikrobiyolojik canlılığın çoğalmasını, bitkinin büyümesi için gerekli olan elementleri sağlayabilmesiyle bilinen solucan gübresinin yakın zamanda ülkede yaygın hale gelmesi beklenirken, üreticiler solucan gübresinin hem ekonomik hem de çevre açısından daha iyi olacağını belirtti.

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam, solucan gübresi üretiminin verilen desteklerle Türkiye’de çok geliştiğini, hükümetin yasal düzenleme ve kriterler belirleyerek solucan gübresi üretiminin önünü açması gerektiğine inandığını ifade etti.

Ülkede üretilebilen bu gübre için büyük miktarlarda ithalat yapıldığını, solucan gübre üretiminin istihdam da yaratacağını, üretiminin küçük tesislerde dahi gerçekleştirilebileceğini belirten Uluçam, kimyevi gübre fiyatlarının katlanmasıyla üreticilerin alternatif gübre arayışına girdiğini söyledi.

Uluçam, solucan gübresinin içeriğinin, solucanlara verilen besinlerle ayarlanabilmesi halinde kimyevi gübre kullanımına gerek kalmayacağını da vurguladı.

Yılmabaşar: Birtakım düzenlemeler yapılabilir

Veteriner Dairesi Müdürü Mehmet Yılmabaşar da Daireye solucan ithali için bugüne kadar müracaat gelmediğini ancak pek çok kişinin bilgi için başvuruda bulunduğunu söyledi.

Yılmabaşar, solucan ithalatı için başvuru yapılmış olsaydı, başvuru dünyadaki üretim modelleri ile birlikte inceleneceğini, ülkeye katkısı olacağına inanılması halinde birtakım düzenlemeler yapılabileceğini belirtti.

Yılmabaşar, Türkiye’den cins solucan ithalatında en büyük sıkıntının söz konusu solucanların Türkiye’ye kaçak yollarla getirilmiş olması ve Türkiye’nin kaçak getirilen bu solucanlara menşei belgesi verememesi dolayısıyla Kuzey Kıbrıs’a da bu solucanların menşei belgesiz ithal edilememesi olduğunu açıkladı.

Ulucasoy: Tercih edilen cins kızıl California



Halk Sağlığı Birimi Sorumlusu Veteriner Hekim Dürüm Ulucasoy, solucan gübresi üretiminde çalışkanlığı nedeniyle tercih edilen cinsin menşeinin California olduğunu, isminin Kızıl California Solucanı olduğunu söyledi.Ulucasoy, Bu türün Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiğini, bilgi için başvuranların çoğunun da Türkiye’den getirmek istediklerini beyan ettiğini, bunun nedeninin de Türkiye’den ithal edilmesi halinde, uzak sayılan ABD’den yapılacak ithalata göre çok daha az zayiat yaşanacak olması olduğunu belirtti.Ulucasoy, bu solucanların Türkiye’den ithal edilememesinin nedeninin Türkiye’nin bu solucanlara menşei belgesi düzenleyememesi olduğunu da ifade etti.Türkiye’nin solucan gübresi üretimini düzenlemek için bir ara formülle kaçak getirilen solucanları millileştirdiğini ardından da teşvik vermeye başladığını anlatan Ulucasoy, ancak solucan popülasyonunun Kuzey Kıbrıs’ta da çoğaldığını, solucan ithalatına ihtiyaç olmadığını, solucan bulunduran işlemeleri kaydettiklerini, solucan gübresi imalatı için ruhsat verdiklerini anlattı.Ulucasoy, “Ürünlerini satabilmeleri için ruhsatlandırdık. Şu anda iki işletmenin yerel solucan gübresi satıştadır. Ruhsatlı iki işletmemiz var” dedi.

Oyuncu: Daha ekonomik

Ticari olarak solucan gübresi üretimine geçmek isteyenlerden Şemsi Oyuncu, hobi olarak tesis kurduğunu, solucan gübresinin faydaları hakkında pek çok araştırma sonucu okumasının yanında kendi bitkilerinde solucan gübresinin yarattığı olumlu gelişmeleri gördükten sonra, şimdi ticaretine geçmek istediğini, solucan ithalinde sıkıntı yaşadığını ifade etti.

Oyuncu, “Solucan gübresi üretimi desteklenmelidir. Çok çevreci bir uygulama. Hükümetler solucan ithalatı için gerekli düzenlemeyi yerine getirmelidir” dedi.

İthal solucan gübrelerinin maliyetinin yüksek olduğunu, ülkede üretilmesi halinde kullanımının çok daha ekonomik olacağını ifade eden Oyuncu, solucanların tek ihtiyacının bitkisel atık olduğunu ifade etti.