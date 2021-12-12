Yıpratıcı günler yaşıyorlar

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 11 Aralık 2021 Cumartesi gününün Coronavirüsü (Coronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 191 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise önceki güne göre artış yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yaygın aşılamanın ardından süreç şunu gösteriyor: Tam aşılı olanlar Covid-19’u genellikle hafif geçirmekte. Aşı aleyhtarı söylemlerden etkilenenler, aşılarını eksik bırakanlar, genç olsalar da, kronik rahatsızlıkları bulunmasa da yıpratıcı günler yaşıyor. Aşının sonuçları ortada!" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 11 Aralık verilerine göre, 349 bin 221 test yapıldı.



Son 24 saatte, 19 bin 255 yeni vaka tespit edildi. 23 bin 180 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 191 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Koca’dan uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yaygın aşılamanın ardından süreç şunu gösteriyor: Tam aşılı olanlar Covid-19'u genellikle hafif geçirmekte. Aşı aleyhtarı söylemlerden etkilenenler, aşılarını eksik bırakanlar, genç olsalar da, kronik rahatsızlıkları bulunmasa da yıpratıcı günler yaşıyor. Aşının sonuçları ortada!” dedi.

Aşılamada ilk sırada ordu var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.