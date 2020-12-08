Çatalköy’ü Geliştirme ve Kültür Derneği (ÇADER), topluma örnek olacak sosyal etkinliklerine devam ediyor. ÇADER, Dünya Toprak Günü-Cornaro Sahil Temizliği etkinliğini dün gerçekleştirdi. Dernek yetkilileri tarafından yapılan açıklamada sahilden 47 torba çöp toplandığı, geri dönüşüme kazandırılabilecek 3 torba teneke kutu ve 1 torba da pet şişe ayrıştırıldığı bildirildi.

Etkinliğe emekleri ile katkı koyan Evkaf İyilik Gönüllüleri ile sponsor firmalara teşekkür edildi. ÇADER açıklamasında, farkındalık etkinliklerinin süreceği de kaydedildi.

