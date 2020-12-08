ÇADER, topluma örnek olacak sosyal etkinliklerine devam ediyor

Cornaro Sahili temizlendi

ÇADER, topluma örnek olacak sosyal etkinliklerine devam ediyor

Çatalköy’ü Geliştirme ve Kültür Derneği (ÇADER), topluma örnek olacak sosyal etkinliklerine devam ediyor. ÇADER, Dünya Toprak Günü-Cornaro Sahil Temizliği etkinliğini dün gerçekleştirdi. Dernek yetkilileri tarafından yapılan açıklamada sahilden 47 torba çöp toplandığı, geri dönüşüme kazandırılabilecek 3 torba teneke kutu ve 1 torba da pet şişe ayrıştırıldığı bildirildi.
Etkinliğe emekleri ile katkı koyan Evkaf İyilik Gönüllüleri ile sponsor firmalara teşekkür edildi. ÇADER açıklamasında, farkındalık etkinliklerinin süreceği de kaydedildi.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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