Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, uluslararası sivil havacılık otoritelerine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yönelik uygulanan haksız ve insan haklarına aykırı ulaşım engellemesini kaldırması ve direkt uçuşlara izin vermesi çağrısında bulundu.

Tatar, Ercan Havalimanı yeni terminal binası ve yeni pistin de bir an önce tamamlanması gerektiğini ifade ederek, havacılık sektörünü olumsuz etkileyen Covid-19 salgınının aşının da bulunmasıyla bir yıl içinde sona ereceğini ve tüm sektörlerin eskisinden daha iyi bir noktaya geleceğine inanç belirtti.

Akdeniz Karpaz Üniversitesi (AKÜN), 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü dolayısıyla sempozyum düzenledi.

"Covid-19'un KKTC Sivil Havacılığına Etkisi" konulu etkinliğe onur konuğu olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katılarak konuşma yaptı.

Sempozyumda ilk konuşmayı yapan öğretim görevlisi Seran Beyar, uluslararası sivil havacılık kurallarının tüm dünyada eksiksiz uygulandığını belirtti. Beyar, sivil havacılığın ülkelerin kalkınmasında büyük önem taşıdığına işaret ederek, üniversite olarak ülkeye bu alanda nitelikli eleman yetiştirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Nesip Öğün de, üniversite olarak bu alana personel yetiştirmek için çalıştıklarını, eğitimler yanında stajlara da önem verdiklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Kıbrıs'ın bir ada olduğunu, Deniz ve hava yolu ile giriş çıkışların olduğunu, izolasyonlara rağmen Anavatan Türkiye'nin desteğiyle bu ambargonun aşıldığını vurguladı.

Tatar, uluslararası sivil havacılık otoritelerine, ulaşım hakkını engellenmenin insan haklarına aykırı olduğunu ifade ederek, hala da bir anlaşma bulunamayan Kıbrıs'ta, 37 yıldır gelişen bir devlet olan KKTC'ye yönelik uygulanan İzolasyonların haksızlık olduğunu kaydetti.

Sempozyumda, Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, T&T Ercan Havalimanı Genel Müdürü Serhat Özçelik, Cyprus XP Travel KKTC Pegasus Temsilcisi Zeki Ziya ve Ercan Havalimanı Hava Trafik Şube Amir Vekili Ahmet Kaptan konuşmacı olarak yer aldı.