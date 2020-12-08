‘Önemli mesaj veriyor’

Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, bu yıl yapılan “Medusa-2020” isimli çok uluslu tatbikatın, birçok mesaj gönderdiğini savundu.

Fileleftheros gazetesine göre Petridis, “Ay.Nikolau” yortusu nedeniyle yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs, Yunanistan, Mısır’ın yanı sıra Fransa ve Birleşik Arap Emirliklerinin de ilk kez katıldığı çok uluslu “Medusa-2020” tatbikatının başarıyla sonuçlandığını ifade etti.

Petridis, tatbikatın; bölgedeki geniş çaplı işbirliği için yeni bir dinamik ve perspektif sağladığına da dikkati çekti.

Petridis, bu yılki tatbikatın, birçok mesaj göndermesi açısından önemli bir özelliğe sahip olduğunu, ilk kez 5 ülkenin birlikte tatbikatta yer aldığını söyledi.

Rum donanmasının ve de Rum Milli Muhafız Ordusu’nun çok uluslu tatbikatlara katılmasının Güney Kıbrıs’a katkı sağlamasının ötesinde, donanma ve RMMO üyelerine de tecrübe ve bilgi kazandırdığını söyleyen Petridis, buna ek olarak bugün var olan dörtlü girişimlerle, Rum donanmasının, Yunanistan, İtalya ve Fransa’dan olan hava deniz kuvvetleriyle birlikte tatbikata katıldığını belirtti.

Petridis açıklamasında ayrıca, “Evangelos Florakis” deniz üssünün olanaklarının geliştirilmesi için de çaba sarf edildiğini ifade etti.