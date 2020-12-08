Son iki gün

ABD'de geçen hafta Kongre ve Temsilciler Meclisi'nin alt komisyonlarında Türkiye'ye yaptırımın önünü açan tasarının kararlaştırılmasının ardından bu hafta Avrupa Birliği de Türkiye'ye yaptırımı görüşecek.

Önümüzdeki Perşembe günü gerçekleştirilecek zirve öncesi Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları dün bir araya geldi; Türkiye’ye yaptırım için zemin aradı.

Dışişleri bakanları, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hamleleri dolayısıyla yaptırım uygulanıp uygulanmaması için koşulları değerlendirirken, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, henüz bir karar alınmadığını söyledi.

AB karar verecek

Borell, Türkiye ile ilişkiler konusuna AB liderlerinin karar vereceğini söyledi.

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ele alınan konular hakkında bilgi verdi.

Belarus, Etiyopya ve Gürcistan'daki politik durumun da ele alındığı AB Dışişleri Bakanları toplantısında Türkiye ile ilişkilerin de görüşüldüğünü belirten Borrell, herhangi bir kararın alınmadığını, her ülke dışişleri bakanlarının kendi devlet veya hükümet başkanına birer rapor sunacağını, Türkiye hakkında kararı AB liderlerinin vereceğini bildirdi.

Ayrıca ABD ile ilişkilerde yeni dönemin de görüşüldüğünü belirten Borrell, “AB ve ABD arasında yeni ve karşılıklı olarak AB'nin yararına olacak şekilde gelişmesini istiyoruz. Bu konu doğal olarak bizim stratejik bağımsızlığımızı da tartışmaya açtı” dedi.

Maas’tan Türkiye’ye yaptırım sinyali

Bu arada AB Dışişleri Bakanları toplantısı için Brüksel'deki zirveye katılan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye yaptırım sinyali verdi.

Maas, "Almanya, son aylarda AB ile Türkiye arasında bir diyaloğu sağlamak için çok çalıştı.

Ancak çok fazla provokasyon oldu" dedi. Türkiye'nin özellikle son dönemde Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine karşı sert çıkışlarda bulunan Maas, dikkat çeken açıklamalarına bir yenisini ekledi.

Perşembe günü düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde AB Dışişleri Bakanları dün Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya geliyor. Toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Maas, Türkiye’ye yaptırım sinyali verdi.

Maas, Doğu Akdeniz’de son aylarda yaşanan gerilimin azalmaması nedeniyle Türkiye’ye karşı tedbirleri görüşeceklerini söylerken, “Almanya, son aylarda AB ile Türkiye arasında bir diyaloğu sağlamak için çok çalıştı. Ancak çok fazla provokasyon oldu ve Türkiye, Kıbrıs ve Yunanistan arasındaki gerginlikler herhangi bir doğrudan müzakereyi engelledi. Bu nedenle, bu haftaki AB Zirvesi’nde sonuçlarının ne olacağı hakkında konuşacağız” dedi.