İstişare şart

Kıbrıs Türk iş dünyası örgütleri ile çalışanların örgütlerini bir araya getiren “Kıbrıs Türk Karma İstişare Komitesi” kuruldu.

Komiteden yapılan açıklamada, ekonomik bazlı iş örgütleri ile çalışanların örgütlendiği sendikaları bir araya getiren Karma İstişare Komitesi’nin, sürdürülebilir çalışma hayatının tesis edilebilmesi ve ülke sorunlarını kapsayıcı bir anlayışla ele alarak sorunlara çözüm üretilmesi için çalışacağı belirtildi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Hür İşçi Sendikaları Federasyonu, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası ve Kamu Görevlileri Sendikası tarafından oluşturulan komitede, katılımcı örgütlerin başkanları yer alıyor.



Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2020, 12:10