Hedef 2027

Başbakan Ünal Üstel, AB’de olduğu gibi KKTC’de gençlere ücretsiz üniversite imkanı sunacaklarını açıkladı

Hedef 2027

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye’de olduğu gibi KKTC’de de gençlere ücretsiz üniversite imkanı sunacaklarını açıkladı. Üstel, 2027 yılında hayata geçirilecek uygulamayla gençlerin eğitimine destek olurken ailelerin üzerindeki ekonomik yükü de hafifleteceklerini vurguladı.

Üstel’in açıklaması şöyle:
“Avrupa ve Türkiye’de olduğu gibi gençlerimize ücretsiz üniversite kapısını aralıyoruz. Gençlerimizin eğitimine destek olmak, ailelerimizin omuzlarındaki yükü hafifletmek için yeni dönemde ücretsiz üniversite desteğini hayata geçireceğiz.

2027 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak sınavla KKTC üniversitelerine yerleşen KKTC vatandaşı öğrencilerimizin üniversite harçlarının tamamını devlet olarak karşılayacağız.
Halen üniversitelerde öğrenim gören, not ortalaması 3,00 ve üzeri olan KKTC vatandaşı öğrencilerimiz de bu destekten yararlanacak.

Çocuklarını okutmak için fedakarlık yapan anne ve babaların çabasını biliyoruz. Her dönem ödenen üniversite harçlarının aile bütçesinde oluşturduğu yükü görüyoruz. Bu yükü paylaşacak, gençlerimizin eğitim yolculuğunda hem kendilerinin hem de ailelerinin yanında olacağız.

Gençlerimiz maddi kaygılarının azaldığı koşullarda derslerine odaklansın, eğitimlerini kendi ülkelerinde sürdürsün, geleceğe güvenle hazırlansın istiyoruz.
Çünkü gençlerimizin eğitimine yapılan her destek, ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır. UBP çalışıyor, hayaller gerçek oluyor.”
 

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2026, 09:55
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YORUMLAR
Kimli
Kimli - 10 saat Önce

Seçimleri Kazanmak için Cevizcinin Çuvalından dağıtmadıkları kalmadı ?
Seçimler kazanacak olanlara yazık olmayacak mı!
KKTCnin kasasında Fare bile bulamayacaklar ! Ödeyin bakalım Maaşları ‘ Emeklileri ‘ 13’leri ‘ Ek Mesaileri ‘ Maaş Artışlarını ‘ İstihdamları ve Tüm Vaatleri
Ödeyebilirseniz tabii ?

Doğru Söz
Doğru Söz - 10 saat Önce

AB 'de üniversiteler bilim, araştırma, buluş, teknoloji, adalet, hukuk , insanlık vs. gelişmesi içindir. Sende ise sırf para kazanmak. Bu mealde Sahte diploma bile mübah. Rahmetli büyük insan Prof. İlber Ortaylı Türkiye için bile öyle her ilde her şehirde üniversite mi olur , saçmalamayın demişti. Bir da KaKaTC ye bakın, lise sayısından çok Üniversite. Tam da KaKaTC mantığı. O kadar çok ki yerli halk hatta belki de Eğitim Bakanı üniversitelerin adını bile bilemiyor.

Magusalı
Magusalı - 9 saat Önce

Vaatlerle halkı kandırmayınız. Hapse de gidebilirsiniz. Geçmişte hapse giren bakanlar olduğunu hatırlayınız.

Kimli
Kimli - 7 saat Önce

LKTCnin olmayan bol kesesinden dağıtin bakalım ne olacak ?
Bu Günlerin Yarınları da olduğunu unutmayın ?

Kimli
Kimli - 7 saat Önce

Ücretli Üniversite mezunlarını hallettiniz de Ücretsizler kaldı ?
Binlerce Fas’lı KKTCnin Ücretli Üniversitelerinden mezun olan Öğrenciler geçersiz KKTc diplomaları ile Ülkelerinde bugün İşsiz ve Parasız kaldı ? KKTCnin Ücretsiz Diplomalarını dağıtmaya devam edin bakalım Sonunuz ne olacak ?

Hasan Çelebi
Hasan Çelebi - 4 saat Önce

Madem ki bunu yapacan hangi bütceyinan, yoksa gene borçlanacan. Bu gadar zaman neden yapmadın. Lafazanıkda üsdüne yokdur palavracı

Öz
Öz - 2 saat Önce

Bir yasa geçirilip hazinedir kaynağı gösterilmeden yapılan harcamalar ve yapılacağı deklere edilen harcamalar, bunları deklere ve harcayanlardan tahsil edilir demek şart oldu. Hazineyi batırdı hala daha karşılıksız atmaya devam

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