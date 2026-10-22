Hedef 2027

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye’de olduğu gibi KKTC’de de gençlere ücretsiz üniversite imkanı sunacaklarını açıkladı. Üstel, 2027 yılında hayata geçirilecek uygulamayla gençlerin eğitimine destek olurken ailelerin üzerindeki ekonomik yükü de hafifleteceklerini vurguladı.

Üstel’in açıklaması şöyle:

“Avrupa ve Türkiye’de olduğu gibi gençlerimize ücretsiz üniversite kapısını aralıyoruz. Gençlerimizin eğitimine destek olmak, ailelerimizin omuzlarındaki yükü hafifletmek için yeni dönemde ücretsiz üniversite desteğini hayata geçireceğiz.

2027 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak sınavla KKTC üniversitelerine yerleşen KKTC vatandaşı öğrencilerimizin üniversite harçlarının tamamını devlet olarak karşılayacağız.

Halen üniversitelerde öğrenim gören, not ortalaması 3,00 ve üzeri olan KKTC vatandaşı öğrencilerimiz de bu destekten yararlanacak.

Çocuklarını okutmak için fedakarlık yapan anne ve babaların çabasını biliyoruz. Her dönem ödenen üniversite harçlarının aile bütçesinde oluşturduğu yükü görüyoruz. Bu yükü paylaşacak, gençlerimizin eğitim yolculuğunda hem kendilerinin hem de ailelerinin yanında olacağız.

Gençlerimiz maddi kaygılarının azaldığı koşullarda derslerine odaklansın, eğitimlerini kendi ülkelerinde sürdürsün, geleceğe güvenle hazırlansın istiyoruz.

Çünkü gençlerimizin eğitimine yapılan her destek, ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır. UBP çalışıyor, hayaller gerçek oluyor.”



Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2026, 09:55