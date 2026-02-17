Çalışmalar anlatıldı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirdiği iki ayrı kabulde sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geldi. Erhürman, Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Başkanı Hayriye Tokyay ve beraberindeki heyetin yanı sıra International Inner Wheel Dünya Başkanı Kay Morland ile Inner Wheel 222. Bölge heyetini kabul ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Başkanı Hayriye Tokyay ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Erhürman görüşmede yaptığı konuşmada, dernek başkanı ve üyelerini görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Dernek Başkanı Hayriye Tokyay ise konuşmasında, yürüttükleri çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

Kabulde, Nilden Bektaş Erhürman’a, milli mücadele yıllarında, gelinlik giymemiş Kıbrıs Türk kadınının mücadelesinin gelecek nesillere ışık tutması amacıyla hazırlanan “Gelinliksiz Gelinler” kitabı takdim edildi.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler ve Sosyal Politikalar Danışmanı Aydan Başkurt da hazır bulundu.

Çiçek ve hediye takdimi yapıldı

Erhürman, Uluslararası Inner Wheel Dünya Başkanı Kay Morland ve beraberindeki Inner Wheel 222. Bölge heyetiyle görüştü.

Nilden Bektaş Erhürman görüşmede yaptığı konuşmada, Uluslararası Inner Wheel Dünya Başkanı Kay Morland ve beraberindeki heyeti görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Morland da, Cumhurbaşkanlığı’nda ağırlanmaktan mutlu olduğunu belirterek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Inner Wheel 222. Bölge heyetinde; Başkan Zehra Deniz Yüksel, Kurucu Başkan Işın Ramadan Cemil, Gelecek Dönem Başkanı Tamay Uluğ, Geçmiş Dönem Başkanı İmren Gürbaşar, Sekreter Refia Arı, Sayman Münevver Nizam, Editör Nilüfer Nailer, ISO Hilal Lefkonuklu ve ESO Melek Çaluda yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler ve Sosyal Politikalar Danışmanı Aydan Başkurt’un hazır bulunduğu görüşmede, çiçek ve hediye takdimi yapıldı.

