Çalışmaları inceledi

İskele Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, eşi Özlem Sadıkoğlu'yla birlikte İskele Belediyesi köy kadın kurslarına katılan kursiyer ve eğitmenlerle İskele Gençlik Merkezi’nde (İGEM) bir araya geldi.

Sadıkoğlu'nun basın bürosundan verilen bilgiye göre, Hasan Sadıkoğlu kadınlarla buluşmasında yaptığı konuşmada kadın emeğinin desteklenmesi, gelenek ve göreneklerin yaşatılması ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının İskele'nin zenginliği açısından önemli olduğunu kaydetti.

El emeği ürünlerinin desteklenmesinin ve kültürel mirasın korunmasının ortak sorumluluk olduğunu ifade eden Sadıkoğlu, kursiyer, eğitmen ve kadın derneklerinin temsilcileriyle gerçekleştirilen görüşmelerin kadın düşünce ve beklentilerini anlamak açısından önemli olduğunu ifade etti. Sadıkoğlu, bu tür görüşmelerin yeni fikirlerin geliştirilmesine katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Kadınların üretime ve kültürel yaşama sunduğu katkıyı destekleyen çalışmalara değer verdiklerini söyleyen Sadıkoğlu, “Birlikte üreten, birlikte güçlenen bir İskele için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.



