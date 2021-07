Çamlıbel halkı 10 günden beri su alamıyor

Ömer KADİROĞLU

Girne’ye bağlı Çamlıbel bölgesi sakinleri, kavurucu sıcaklarda susuzlukla boğuşuyor. Yıllardan beri zaman zaman yaşanan su sorunu, son günlerde arttı, bölge halkı isyan bayrağını çekti. Türkiye’den gelen ve Geçitköy Barajı’na akan sudan faydalanamayan bölge halkı, Diyalog’a konuştu. Türkiye’de su geldiği zaman büyük bir heyecan yaşadıklarını; uzun yıllardır yaşanan sorununun biteceğini düşündüklerini dile getiren Çamlıbel Muhtarı Osman Mısırlısoy, Çamlıbel Bucağını Güzelleştirme, Kalkındırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Adıgüzel Akdeniz ve bölge sakinleri eylem sinyali verdi.

Şebeke sularının yaklaşık 10 gündür akmadığını ifade eden bölge sakinleri, yetkililere çözüm üretmeleri konusunda çağrı yaptı. Evinin bahçesinde kuyusu bulunan kişilerin sağlıksız suları depolarına doldurup kullanmaya başladığını ifade eden Çamlıbel sakinleri, “Burada barajın hemen yanında olup da susuz kalmak bizi daha da öfkelendiriyor. Böyle giderse eylem yapacağız. Çünkü sağlığımız da tehlikeye girdi” dedi.

Ne dediler…?

Osman Mısırlısoy (Çamlıbel Muhtarı)

“Su sorunu bizde ilk kez yaşanmıyor. Uzun yıllardır var olan bir sorun ancak son 10 gündür sularımız akmıyor. Geçitköy Barajı ve su arıtma tesisi Çamlıbel toprağında olmasına rağmen köyümüz yıllardan beridir susuzdur. DSİ ile yaptığım görüşmede oradaki müdür bana yaz kış aynı suyu depolara pompaladıklarını söyledi. Belediye ile görüştüğümüzde ise suyun yetersiz olduğu cevabını alıyoruz. Bizim var olan pınar suyundan da depolara aktarım olmasına rağmen susuzluk çekiyoruz. Bu konuda ivedilikle bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Evinin bahçesinde kuyusu bulunan vatandaşlar sağlıksız suları depolarına doldurup kullanmaya başladı. Bizim depolarımıza su aktarmalı olarak geliyor. Pompa istasyonundan Tepebaşı köyündeki depoya, oradan başka bir depoya sonra da bizim köyün deposuna aktarılıyor. O köylerdeki ihtiyaç karşılandığı zaman biz su alabiliyoruz. Ayrı bir hat çekilmesini istedik; projesinin hazır olduğunu ve yapacaklarını ifade ediyorlar. Biz bu kavurucu sıcaklarda kalıcı bir çözüm bekliyoruz.”

Adıgüzel Akdeniz

“Türkiye’den Geçitköy Barajı’na su gelecek olması nedeniyle çok heyecanlanmıştık. Baraj ve pompa istasyonları Çamlıbel topraklarında olmasına rağmen böylesi uzun süreli susuz kalmak ağırımıza gidiyor. 8 yıldır her bayram susuzluk yaşanıyor. Su dağıtım şirketi aynı suyu verdiğini söylüyor ancak buna rağmen susuz kalıyoruz. Bizler artık isyan noktasına geldik. Böyle devam etmesi halinde pompa istasyonu önünde gürültülü eylemler yapacağız. Bu suyun bazı yerlerden çalındığını düşünüyoruz ve bunu yetkili mercilerle paylaşmış olmamıza rağmen KKTC Su İşleri Dairesi harekete geçmiyor. İlgili bakana ve yetkililere çağrı yapıyoruz ve yaşanan bu soruna çözüm üretilmesini istiyoruz. İnsanlar burada kuyulardan suları depolarına pompalayarak sağlıksız sular kullanmaya başladı. Derhal bir çözüm bekliyoruz.”

Cemal Göçmener

“Senelerdir aynı sorunu yaşıyoruz. Geçitköy Barajı’na en yakın köylerden birisiyiz ancak su sıkıntısı yaşıyoruz. Yaklaşık 10 gündür sularımız akmıyor. Yaşadığımız su sıkıntısı ile ilgili hiçbir muhatap bulamıyoruz. Kimse gelip bu sıkıntı ile ilgili bir araştırma yapıp sorunun ne olduğunu kimse araştırmıyor. Köyde herkes susuz ve ben de dâhil birçok kişi bahçelerimizdeki su kuyularından sağlıklı olmadığını bildiğimiz ve kullanmaya mecbur kaldığımız suları kullanıyoruz. Burada nasıl bir yönetim olduğunu anlayamadık. Yaşanan sıkıntı ile ilgili bir çözüm bekliyoruz. Barajın hemen yanında bir köy olarak susuz kalmamız çok komik bir o kadar da can sıkıcı bir durumdur.”

Mustafa Karabulut

“Köye düzenli bir su akışı yok ve insanlar tedirginlik yaşıyor. Özellikle bayram öncesinde hiçbir şekilde su alamıyoruz. Böylesi sıcak günlerde susuz kalmak büyük bir işkencedir. Yetkililerin buna bir çözüm üretmesi ve köyün ihtiyacı olan suyun sağlanmasını talep ediyoruz. Suyun neden köye gelmediği ile ilgili gereken araştırmanın yapılması ve sorunun çözülmesini bekliyoruz. Geçitköy Barajı’nın hemen yanında olan bir köy olarak susuz kalmak komik bir durumdur. Bir an önce bir çözüm üretilmesini bekliyoruz.”

Mustafa Akmandor

“Köyümüze 10 günü aşkın bir süredir su gelmiyor. Köyümüze gelen Belediye Başkanına ve Ulaştırma Bakanına da durumu anlattık ve çözüm üretileceğini söylediler. Ancak 10 gündür su alamıyoruz. Biz ayrı bir hat istedik; çünkü mevcut sistemle istasyondan pompalanan su önce Tepebaşı, oradan Akdeniz köyüne daha sonra da bize geliyor. Bu da sıkıntıya neden oluyor. Bu kavurucu sıcaklarda bu kadar insanın susuz kalması kabul edilir değildir. Yetkililerden yaşadığımız bu sıkıntıyla ilgili kalıcı bir çözüm bekliyoruz.”

Sermet Savant

“Yıllardır su ile ilgili ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Sularımız özellikle yaz aylarında uzun süreli kesiliyor. Yaklaşık 10 gündür sular yine akmıyor ve büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Burada barajın hemen yanında olup da susuz kalmak bizi daha da öfkelendiriyor. Bize de ayrı bir hat çeksinler ve bu sıkıntıyı kalıcı olarak çözsünler. Tek beklentimiz bu kavurucu sıcaklarda daha fazla susuz bırakılmamaktır.”