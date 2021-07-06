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Aslan payı maaşların

Bakan Oğuz, Haziran ayında toplam 803 milyon 349 bin 707 TL ödeme yapıldığını duyurdu

Aslan payı maaşların
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Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Haziran ayında toplam 803 milyon 349 bin 707 TL ödeme yapıldığını, bunun 465.417.351,54TL’sinin maaş ve maaş nitelikli, geri kalan 337.932.356,38TL’nin ise borç ve piyasaya yapılan ödemeler olduğunu açıkladı.
Verilen bilgiye göre, Maliye Bakanlığı’nın cari ve muhtelif ödemeleri rutin seyrinde devam ediyor.
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü'nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, Haziran ayında maaş ve maaş nitelikli ödemeler dışında toplam; 337 milyon 932 bin 356 TL. 38 kuruş ödeme yapıldı.

1-30 Haziran 2021 Dönemi Piyasaya Yapılan Ödemeler
        
Emekli İkramiyeleri + Temizlik Şirketleri + Müteahhit Kamulaştırma+ Garantina Hotel+İlaç +Tıbbi Medical Öd.    142.815.244,07    
        
KKTC Elektrik Kurumu Daire Tüketimleri    10.919.752,73    
        
KKTC Merkez B.Muhtelif Bankalardan Borç Ödemesi    106.000.000,00    
        
KOOP. Merkez Bankası Borç Ödemesi    20.000.000,00    
        
Doğrudan Gelir Desteği    9.444.068,00    
        
Turist Taşımacılığı Teşvik Ödemesi    1.602.500,00    
        
Cypruvex Narenciye Desteği    732.988,82    
        
BRT Personeli Bayramlık Ödemesi    826.304,14    
        
Yakın Doğu Üniversitesi Hasta Bakım Bedeli (2019)    5.596.215,83    
        
Navlun+Çiğ Süt Ödemesi    10.737.010,20    
        
Büyükkonuk Belediyesi Avans Ödemnesi    400.000,00    
        
PCR Test Kiti Temini    3.704.400,00    
        
Depozito Emanet ÖD.    9.113.015,82    
        
İstanbul +Ankara  Temsilçiliği  2.915.616,52    
        
Antalya Başkonsolosluğu İmprest Hs.    41.200,00    

Temsilcilik Turizm Ofisi Gönderilen    84.040,25    
        
Corona Virüs Kap.Yerel İş Gücü İstihdam Desteği Fonuna Katkı    13.000.000,00    

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