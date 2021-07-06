Duble zafer

Hentbol Büyükler Liginde cuma akşamı ligi şampiyonlukla kapatan kadınlarda UKÜ, erkeklerde ise GG, Cumhurbaşkanlığı kupasını da müzelerine taşıdı. Erkekler karşılaşmasında müthiş düellonun yaşandığı gecede rakibi UKÜ’yü uzatmada 35-33 mağlup eden GG, Cumhurbaşkanlığı kupasını da müzesine götürürken, tarihinde ilk kez büyük kadınlarda lig şampiyonu olan UKÜ, Cumhurbaşkanlığı kupasını da rakibi Levent karşısında 36-26 kazanarak, iyi ve kaliteli bir sezonu noktalamış oldu.