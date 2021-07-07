Bilanço ağır

Güney Kıbrıs’ta geçtiğimiz Cumartesi günü Limasol’da başlayan ve hava şartlarından ötürü hızla bölge köylerine de yayılarak 4 kişinin hayatını kaybetmesine mal olan yangında 3 bin 134 hektarlık alanın yandığı belirtildi.

Alithia gazetesi “Copernicus: 3 bin 134 Hektar Yanmış Alan” başlıklı haberine göre, Avrupa Birliği (AB) Uydu Haritalama Hizmeti olarak bilinen Copernicus’un (Kopernik), cumartesi günü Limasol’da 3 bin 134 hektarlık bir alan yandı.

Gazete, Avrupa Komisyonu’nun (Copernicus uydusu aracılığıyla) uydu haritalama hizmetleri tarafından yayımlanan bilgilere göre, şu ana kadar 3 bin 134 hektarlık alan tamamıyla yanarken, bölgedeki 2 bin 366 hektarlık orman alanı ile 2 bin 482 hektarlık tarım arazisi de yangından etkilendi. Bölgedeki 347 konutun da yandığı belirtildi.

Gazete, başka bir haberinde ise, Rum Hükümeti Sözcüsü Marios Pelekanos’un yangın konusunda Rum hükümetine yöneltilen eleştirilere dün yaptığı açıklamayla yanıt verdiğini yazdı.

Pelekanos açıklamasında, itfaiye ile genel olarak devlet mekanizmasının yangına hızlı ve mevcut koşullarda etkili bir şekilde reaksiyon verdiğini dile getirdi.

Yangının neden olduğu zararın büyüklüğüne rağmen, olası bir başarısız reaksiyonun son derece trajik sonuçlara neden olacağını dile getiren Pelekanos, yangına verilen reaksiyonun etkili olduğunun, yangının 18 saatten az bir sürede kontrol altına alınmış olmasından görülebileceğine işaret etti.

AB’den destek talep edilecek

Bu arada Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, RİK’e yaptığı açıklamada, meydana gelen zararların giderilmesi için AB’nin ekonomik desteğinin isteneceğini söyledi.

Zararın büyük olduğunu yazan gazete; bir tavuk üretim çiftliğinin Larnaka’nın dağlık bölgesinde bulunan 4 tesisindeki 80 bin tavuğun yangın sonucunda telef olduğunu ve meydana gelen zararın bir milyon Euro’yu geçtiğini kaydetti.

Öte yandan, Rum Yönetimi’nin yangın sonucunda hayatını kaybeden 4 Mısırlı işçinin ailelerine ekonomik yardımda bulunacağını yazan gazete, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri’yle telefonda görüştüğünü ve kendisine yaşanan can kayıplardan duyduğu derin üzüntüyü ilettiğini kaydetti.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanlığının, hayatını kaybeden Mısırlı 4 kişinin cenazelerinin en kısa sürede ülkelerine gönderilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunduğu da ekledi.