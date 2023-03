Can güvenliği sıfırın altında

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta 1-Ocak-7 Mart tarihleri arasında meydana gelen trafik kazaları sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı. Bazı kazalar sürücülerin kural ihlali, bazıları da yollardaki altyapı eksikliklerinden kaynaklanırken, vatandaş can güvenliğinin kalmadığını söyledi. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, sürücülerin bilinçlendirilmesi, yolları güvenli hale getirecek çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti.

Ne dediler…?

Can Arıkan

“Ülkede özellikle son zamanlarda çok fazla trafik kazası yaşanıyor. Bunun nedeninin yeteri kadar kontrol yapılamaması ve bilinçsizce araç kullanılmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Araç kullanıyorum ve yolda giderken kendimi hiç güvende hissetmiyorum. Yollarımızın hali de ortadadır. Kullandığımız yollarda aydınlatma yok, uyarıcı tabelalar yetersiz, özetle yollarımız standartların çok altındadır. Bu noktada yetkililerden yollara daha fazla özen göstermesi ve güvenli hale getirecek çalışmalar yapmasını bekliyoruz.

Mete Taşkan

“Son zamanlarda maalesef çok fazla trafik kazası meydana geliyor, bazıları da ölümle sonuçlanıyor. Meydana gelen kazaların nedenlerinin eğitimsizlik ve trafikte sürücülerin birbirine saygı göstermemesi olduğunu düşünüyorum. Araç kullanıyorum ve yollarda giderken kendimi güvende hissetmiyorum. Çok dikkatli sürüyorum ancak karşımdan gelenin ne yapacağını kestiremediğim için endişeliyim. Yollarda aydınlatma, uyarıcı levhalar yok, şehirlerarası yollarda bile çok fazla çukur vardır. Bu noktada beklentim vatandaşların yollarda bir birlerine saygılı olmaları ve ilgili bakanlığın da yolları daha güvenli hale getirecek çalışmalar yapmasıdır. Sadece hız tespit kamerası koyarak kazaların önüne geçebileceklerini düşünüyorlarsa yanlış yapıyorlar.”

Ayhan Özyıldız

“Bana göre kazalar dikkatsizlik ve karşıdaki sürücülere saygı olmamasından meydana geliyor.

Ayrıca yollarda çok eksiklikler vardır. Diğer yandan insanlar anlamsız bir şekilde şerit değiştiriyor veya bilinçli araç kullanmıyor. Yollarda aydınlatma, uyarıcı levha eksikliği ve yollarda çukurlar vardır. Bunların yapılması ve yolların güvenli hale gelmesi için çalışmalar yapılmasını istiyoruz.”

Mehmet Benlioğlu

“Trafik kazalarında ciddi bir artış yaşanıyor. Bu kazaların yaşanmasının nedeni hem sürücülerin dikkatsizliği hem de yollardaki eksikliklerdir.

Ayrıca bir başka neden de yol içerisindeki çukurlardır. Araç kullanıyorum ve yollarda seyrederken kendimi güvende hissetmiyorum. Deniz dalgası gibi yollarımız var. Yetkililerden beklentimiz seyrüsefer ve muayene ücretlerini ödediğimiz halde yeterli hizmet alamıyoruz. Ödediğimiz paralar nereye harcanıyor bilmek istiyoruz. Bir an önce daha güvenli bir hale getirilmesi için yollar konusunda ciddi çalışmalar yapılmalıdır.”

Hanife Çelik

“Çok fazla trafik kazaları yaşanmaya başlandı ve bunun nedeninin yollardaki ciddi eksikliklerden kaynaklandığını düşünüyorum. Ben de araç kullanıyorum ve yollarda seyrederken ne kadar dikkatli olsam da karşıdan gelecek tehlikeleri kestiremiyorum. Anayola durmadan çıkan, bilinçsizce araç kullanan veya karanlık yollarda yola atılan yayalar kazaları kaçınılmaz bir hale getiriyor. Yetkililerden beklentimiz eksikliklerin tamamlanarak güvenli hale getirilmesi için çalışmalar yapmalarıdır.”

Ergül Çobanoğluları

“Trafik kazalarında bir artış yaşanıyor ve bence bu durum gençliğin trafikte aceleci davranmasından kaynaklanıyor. Ben de araç kullanıyorum ve yolda giderken kendimi güvende hissetmiyorum, çünkü ben ne kadar dikkat etsem de karşıdan gelecek tehlikeyi kestiremiyorum. Yollarda aydınlatma, uyarıcı levha ve benzeri eksiklikler var. Ayrıca çukurlarla dolu yollarda seyahat ediyoruz ve bunlar da hem kazaya davetiye çıkarıyor hem de araçlarımızda hasara neden oluyor. Yetkililerden bu noktada beklentimiz bir an önce yolları güvenli hale getirecek çalışmalar yapmalarıdır.”

Yunus Emre

“Trafik kazalarında ciddi bir artış yaşanıyor. Ülkemize gelen yabancıların kendi ülkesindeki trafik kültürünü buraya taşıması da kazaların yaşanmasında etkili oluyor. Trafik sabır ve kültür işidir. Bana göre; trafik kazalarındaki arıtışın en büyük nedeni nüfus yapısındaki aşırı değişimdir. Ben yollarda seyir halindeyken tedirginlik yaşıyorum. Yolların içerisine atılan insanlar, bilinçsizce araç kullananlar, hız yapanlar, yollardaki eksiklikler de kazaların etkenlerindendir. Sabahlara kadar yollarda araçlar var ve kimse bunlar kimdir demiyor. Galerici araba satma, parçacı parça satma, ev sahibi kiralama ve bir diğeri bir başka şekilde gelir elde etmeye çalışıyor ve bireysel çıkarların peşine düşürülen halk bunları sorgulamıyor. Bireysellikten çıkar toplumculuk ön plana getirilirse daha iyi olacaktır diye düşünüyorum.”