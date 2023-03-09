Araba sevdası kötü bitti

Gazimağusa’da ehliyetsiz 16 yaşındaki bir çocuk, alkollüyken araba kullanıp kazaya neden oldu.

Bir diğer 16 yaşındaki çocuk da bir park halinde bırakılan kamyoneti çalıştırıp zincirleme kazalara yol açtı.

Meydana gelen kazaların ardından her iki sürücü de tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre; önceki gün saat 21.30 sıralarında, Gazimağusa’da Deniz Piyade Caddesi'nde, 16 yaşındaki Toprak Gürbüz 75 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SH 548 plakalı araç ile dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle, SH 548 plakalı araç bir ikametgahın bahçe kapısına da vurup durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Toprak Gürbüz, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı.

Park halindeki araçlara çarptı

Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana gelen kazada ise 16 yaşındaki çocuk, kamyoneti çalıştırdı, park halindeki araçlara çarptı.

Polis Basın Bülteni’ne göre; 16 yaşındaki Letife Nehir Elhabta, Deniz Dindar tarafından kontak anahtarı üzerinde park halinde bırakılan KH 177 plakalı kamyonet aracı çalıştırıp dikkatsizce hareket ettirdi.

Bu esnada önünde ve cadde üzerinde park halinde bulunan RR 441 ile GV 959 plakalı araçlara çaptı. Ardından, yoluna devam edip 15 Ağustos Bulvarına girdi ve yolun solunda park halinde bulunan GA 814 ve KK 401 plakalı araçlara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle KK 401 plakalı araç, park halinde bulunan JF 357 plakalı salon aracın arka kısmına, JF 357 plakalı araç ise çarpmanın etkisiyle yine park halinde bulunan RB 527 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. KH 177 plakalı kamyonet sürücüsü Letife Nehir Elhabta tutuklandı.

Cezası var

Edinilen bilgiye göre ehliyet alma yaşının 18 olduğu ülkede ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanma suçu işleyen 16 yaşındaki bu kişilere bir asgari ücret para cezası yanında sürüş ehliyeti başvurusunun bir yıl gecikmeli alınması cezaları da verilecek.

