‘Altın pasaport’ araştırması

Güney Kıbrıs’ta, kamuoyunda “altın pasaportlar” olarak bilinen, ülkeye yatırım yapılması karşılığında vatandaşlık verilmesi işlerine karışıp karışmadıklarının araştırılması için, 26 avukatlık bürosunda kontroller yapıldığı haber verildi.

Güney Kıbrıs’taki Barolar Birliği tarafından, altın pasaport işlerine karışıp karışmadıklarının araştırılması için 26 avukatlık bürosunda denetimler yapıldığını yazan Alithia gazetesi, Barolar Birliği Başkanı Hristos Kliridis’in basın toplantısında yaptığı açıklamada, dört avukatlık bürosu aleyhinde suç duyurusunda bulunulduğunu söylediğini iletti.

Beş avukatlık bürosu hakkında ise hali hazırda suçluluk kararı verildiğini ve bunun tebliğ edildiğini belirten Kliridis, 3 avukatlık bürosu hakkında ise ceza kararı dosyalanarak tebliğ edildiğini kaydetti.

Diğer beş avukatlık bürosu için rapor hazırlandığını ve bunun Barolar Birliğine bağlı Kara Para Aklamayla Mücadele departmanı tarafından araştırıldığını da kaydeden Kliridis, bir avukatlık bürosuyla ilgili ceza davasının sürdüğünü ve bunu Hukuk Dairesinin ele almakta olduğunu ifade etti.

Sekiz davanın kapandığını, çünkü herhangi bir bulguya ulaşılmadığı gibi ihlalde bulunulduğunun ispatlanamadığını söyleyen Kliridis, avukatlık bürolarına uygulanan yatırımlar konusunda denetimler yapıldığını sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2023, 10:20