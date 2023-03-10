Kahramanlar unutulmadı

Baf Direnişi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Güzelyurt’ta Baf Şehitleri Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Temsilcisi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, bazı bakanlar, milletvekilleri, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar katıldı.

Törende protokol sırasına göre anıta çelenkler konmasının ardından, saygı marşı eşliğinde saygı duruşu, saygı atışı yapılarak İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazi Baf Dayanışma Derneği adına Türkay Tokel ve Baf Türk Birliği Başkanı Cenk Dökmen ise birer konuşma yaptı.

Konuşmaların yanında, TMT Mücahitler Derneği ve Baf Türk Birliği temsilcileri ile Güzelyurt Meslek Lisesi öğrencisi tarafından günün anlam ve önemini ifade eden şiirler okundu.

Tokel: 9 Mart gelecek nesiller savaş görmesin diye yaşandı

Gazi Baf Dayanışma Derneği adına konuşan Türkay Tokel ise, Kıbrıs Türkü’nün var olabilmek için zorlu mücadeleler verdiğini ve büyük acılar yaşadığını kaydederek, bugün ise deprem felaketinde kaybedilen şampiyon meleklerin acısını yaşadıklarını, kaybedilen diğer şehitler gibi onları da unutturmamaya kararlı ve yasal sürecin takipçisi olduklarını söyledi.

Dökmen: Baf Türkü dimdik ayakta kaldı

Baf Türk Birliği Başkanı Cenk Dökmen ise 9 Mart 1964 günü Baf’ta özgürlük mücadelesi veren ve kendi topraklarını savunurken şehit düşen kahramanları 59’uncu yıl dönümünde saygı ile andıklarını belirterek, bu direnişte mücadele verenleri ve canlarını veren aziz şehitleri unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını kaydetti.

