Ömer KADİROĞLU
Girne- Lefkoşa anayolunda dün meydana gelen trafik kazasında balık kamyoneti devrildi, sürücü 65 yaşındaki Mehmet Kırat yaralandı. Kaza, direksiyon hakimiyeti kaybedilen kamyonetin yoldan çıkıp akasya ağacına çarpması sonucu gerçekleşti.
Yol kenarındaki alana devrilen kamyonetteki balık kasaları etrafa saçıldı.
Polis Basın Subayı’nın verdiği bilgiye göre, kapalı kamyonet aracıyla anayolda Lefkoşa istikametine seyreden Mehmet Kırat, Yakın Doğu Üniversitesi hizasına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı.
Akasya ağacına çarptıktan sonra sol yana devrilerek durabilen kamyonetin sürücüsü Mehmet Kırat, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Mehmet Kırat yaralandı
Balıkçının kamyoneti yoldan çıkıp devrildi, kasalar etrafa dağıldı
Ömer KADİROĞLU
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