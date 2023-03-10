Yaşayarak gördü

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ve Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) iş birliğinde düzenlenen “Yükseköğretimde Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Çalıştayı” dün Golden Tulip Hotel’de başladı.

Çalıştayın açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar ve YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı yaptı.

Bugün sona erecek çalıştayda, “YÖDAK kalite güvencesi, Akreditasyon Yönetmeliği taslağının iç kalite güvencesi sistemlerinin oluşturulması, koordine edilmesi, dış değerlendirmelerin yürütülmesi, program akreditasyonu süreçlerinin yönetilmesi ve kalite güvencesi kültürünün yaygınlaştırılması” hedefleniyor.

Feyzioğlu: Üniversiteler taşıyıcı direğimiz

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Türkiye’de yaşanan asrın felaketinde yaşamını yitirenlere rahmet diledi. “Her birinin acısını ailelerine dokunarak yaşadığımız 35 meleğimiz ve tüm şehitlerimize rahmet dilerim” diyen Feyzioğlu, bir daha böyle bir felaket yaşanmaması dileğinde bulundu.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın KKTC’yi eğitim, üniversite adası yapmak istediğini ve bunu da başardığını dile getiren Feyzioğlu, Türkiye’de tüm iktidarların bu hayali paylaştığını belirtti.

KKTC’ye ilk kez 1975 yılında geldiğini, ardından birçok kez çeşitli vesilelerle adayı ziyaret ettiğini söyleyen Feyzioğlu, “Artık burada yaşıyorum, burası ikinci vatanım” dedi.

Sorunları yaşayarak gördüğünü dile getiren Feyzioğlu, çözümlerin uzanıp tutulacak kadar yakın olduğunu, sorun olmayan sorunlar karşısında ise “hayret ettiğini” belirtti.

Feyzioğlu, “Un, şeker, yağ var. Karıştıracak yetenekli insanlar da var. Helva yaptık ama daha çok ve daha iyi yapalım. Geriye götürmeyelim” ifadelerini kullandı.

Üniversitelerin ülke için önemine işaret eden Feyzioğlu, “Üniversiteler taşıyıcı direğimiz. Olmazsa olmazımız” dedi.

Kıbrıs’ın halinin dünden çok daha iyi olduğunu, daha hızlı daha iyiye gitmesinin peşinde olduklarını dile getiren Feyzioğlu, kalite için denetimin şart olduğunu ve kalitesizliğe karşı yaptırımın şart olduğunu belirtti.

“YÖDAK güçlendirilmeli”

Feyzi Feyzioğlu, YÖDAK’ın güçlendirilmesi, Anayasal yapıya kavuşturulması, yapısal reformlarla siyaset üstü ama siyasete ve bilime hesap verebilir hale getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Çavuşoğlu: Yayınlarla ambargolar ortadan kaldırılıyor

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da 6 Şubat’taki deprem felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Çalıştayda ortaya konan adımların hayata geçirilmesi dileğinde bulunan Çavuşoğlu, YÖDAK’ın üniversitelerin güçlendirilmesi için yaptığı çalışmalara değindi ve bu çerçevede oluşturulan kurula işaret etti.

Bu konuda yıllardır iyi işler yapıldığını dile getiren Çavuşoğlu, öte yandan bu çalışmalar sırasında yaşanan zafiyetlerin de ortadan kaldırılması temennisini dile getirdi.

Kar: Değişimler yükseköğretimi etkiledi

Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar da etkinlikte bir konuşma yaptı.

Kar, depremlerde yaşamını yitirenlere rahmet yaralılara şifa dileyerek, birlik ve beraberlik ve devletin gücüyle yaraların sarılacağını belirtti

Kar, teknolojik gelişmeler, yükseköğretimin kitleselleşmesi ve küreselleşme gibi değişimlerin yükseköğretimi derinden etkilediğini söyleyerek, bu gelişmelerin kalite tartışmalarını da beraberinde getirdiğini kaydetti.

Yükseköğretimde kalite konusunda Avrupa’dan örnekler veren Kar, denetim mekanizmalarını anlattı.

Avcı: Yükseköğretim bu ülkenin ana damarıdır

YÖDAK Başkanı Prof Dr Turgay Avcı, 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketine işaret ederek, İsias Otel hakkındaki dava sürecinin takipçisi olacaklarını dile getirdi.

“Yükseköğretim bu ülkenin ana damarıdır” diyen Avcı, yeni akademik yılın buruk da olsa başladığını kaydetti. Avcı, depremzede öğrencilere kayıt dondurma şansı da verildiğini söyledi.

Çalıştay sonucunda bu konuda bir tüzük hazırlanacağını, Kalite Güvence Ajansı kurulacağını belirten Avcı, sürece katkı koyan herkese teşekkür etti.