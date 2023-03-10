Doğru bir adım

Millet İttifakı'nın yol haritasında yer alan İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarının, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanmasıyla ilgili İmamoğlu ilk kez konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, en çalışkan nefer olacağını belirterek "Doğru bir şekillenme oldu.'' dedi. Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, "Seçim çalışmalarına destek vermek için görevini bırakacak" iddialarına da ABB'den yanıt geldi, "Kanunen de fiilen de böyle bir durum söz konusu değildir" denildi.

6'lı masada yaşanan kriz İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarının Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanabilme formülüyle çözülmüştü.

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi durumda Millet İttifakı'nın diğer genel başkanları, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcılığıyla ilgili de ilk kez konuştu.

"Tek duygum 14 Mayıs'ta seçimi kazandıracak insanlardan olmak. Bu sürecin en çalışkan neferi olacağım, bunu göreceksiniz" diyen İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cuma günü ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da salı günü Hatay'da incelemelerde bulunacağını söyledi.

"Artık sahayı, memleketi konuşacağız. İstanbul büyük bir merkez. Bunu sahada paylaşıyor olacağız. Hem ben hem Sayın Mansur Yavaş arkadaşım olmak üzere Altılı Masa'ya, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması için sürece başladık.'' ifadelerine de yer veren İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben makam tarifi, o tür süreçlerle alakalı hiçbir duyguya sahip değilim. Tek duygum 14 Mayıs'ta seçimi kazandıracak insanlardan olmak. Bu sürecin en çalışkan neferi olacağım, bunu göreceksiniz. Genel Merkezler, bizler Cumhurbaşkanı adayımız çalışıyor. Bunların koordine edilecek şekilde geleceği tasarlarız."

İBB Başkanı, "Her ne olursa olsun en doğru şekilde, ayrışmadan bütünleşerek yola devam etme meselesi. Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener'in lokomotif olması gerektiği inancıyla onlara nasıl katkı sunarız anlayışıyla bir arada olduk. Doğru bir şekillenme oldu.'' diyerek 'Her şey çok güzel olacak' mesajını verdi.

Yavaş hakkında yeni bir iddia

Öte yandan Cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarından biri olacağı belirtilen Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş hakkında bir iddia ortaya atıldı. Yavaş'ın, seçim çalışmaları nedeniyle görevini bırakacağı ileri sürüldü. Bu iddiaya; ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin Twitter üzerinden yanıt verdi. Gültekin, iddianın gerçeği yansıtmadığını belirterek ''Kanunen de fiilen de böyle bir durum söz konusu değildi.'' dedi.

