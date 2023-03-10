Liderlere açık çağrı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla önceki gün, Kumsal Parkı’nda başlayarak Meclis önünde sona eren yürüyüşün ardından ara bölgede “Yeniden Birleşme, Eşitlik, Dayanışma İçin Hep Birlikte” sloganıyla iki toplumlu etkinlik düzenlendi. Dayanışma Evi önünde yapılan etkinlikte ortak deklarasyon da okundu.

Açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Lefkoşa’nın kuzey ve güneyinde aynı anda başlayan iki toplumlu yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe kuzeyden aralarında siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütlerinin bulunduğu 40’ın üzerinde örgüt katıldı. Yürüyüşe bazı CTP milletvekilleri de katıldı.

Ara bölgede okunan 8 Mart Ortak Deklarasyonu şöyle:

“Biz, Kıbrıs'ın kadınları olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü 'Yeniden Birleşme, Eşitlik ve Dayanışma' için mücadele mesajımızla karşılıyoruz. Daha fazla kâr uğruna insanların hayatlarını kaybettikleri deprem faciasının ve tren kazasının yaşandığı Türkiye, Suriye ve Yunanistan halklarına ve depremde sevdiklerini kaybeden yurttaşlarımıza özel dayanışma ve destek mesajımızı gönderiyoruz.

Yurdumuzun yeniden birleşmesi için çözüme ulaşma hedefiyle üzerinde anlaşmaya varılmış olan çerçevede anlamlı müzakerelerin yeniden başlatılması için çaba ortaya koyulmasını talep ediyoruz. Bu vesileyle, her iki lidere de Kıbrıs sorununun çözümü çabasında kadınların oynayabilecekleri ve oynamaları gereken rolü hatırlatıyor ve barış sürecinin her düzeyine ve karar alma aşamalarına fiilen katılmamızı ve bunun yanı sıra müzakerelere toplumsal cinsiyet boyutunun da dahil edilmesini talep ediyoruz. Yıllardır istikrarlı bir şekilde 8 Mart'ı anmakta olan bizler, barışın hâkim olması, çözüm ve yurdumuzun yeniden birleşmesi hedefine ulaşılması, sosyal adalet ve eşitlik için mücadelemizi ve ortak faaliyetlerimizi yoğunlaştırma yönünde, tüm kadınlara çağrıda bulunuyoruz.”

Deklarasyona kimler imza attı

Deklarasyonun altına imza atan Kıbrıslı Türk örgütler şunlar:

Anonim Gençlik; Akova Kadınlar Derneği; Alevi Kültür Merkezi; BAGEP; Bağımsızlık Yolu; Baraka Kültür Merkezi; Barış Derneği; Basın Emekçileri Sendikası; Belediye Emekçileri Sendikası; Biyologlar Derneği; CTP Kadın Örgütü; Çağ-Sen; DAÜ-SEN; Girne Düşünce Derneği; Güç-Sen; HAKSEN; İnsan Hakları Platformu; Kadın Eğitimi Kolektifi; KAMUSEN; Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği; Kıbrıs Türk Barolar Birliği; Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı; Kuir Kıbrıs Derneği; KT Kütüphaneciler Derneği; KT Üniversiteli Kadınlar Derneği; KTAMS; KTMMOB; KTOEÖS; KTÖS; KTTB; Larnaka Türk Kadınlar Birliği; Özgür ve Asi; Mağusa Kültür Derneği; MAKAMER; MASDER; Mormenekşe Kadınlar Birliği Derneği; Mülteci Hakları Derneği; Özgür Sanat Tiyatro ve Kültür Derneği; Polifonik Korolar Derneği; Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği; Sol Hareket; TDP; Vakıflar ve Din İşleri Dairesi Emekliler Derneği; Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği; YKP.

