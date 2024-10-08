Can korkusu yaşadı

Ömer KADİROĞLU

Boğazköy’de dün sabah bir araçta yangın çıktı. Sürücü panik halinde araçtan atlarken, kontrolsüz şekilde yoluna devam eden araç bir marketin reklam panosu ile buzdolabına çarptı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Boğazköy'de Atatürk Caddesi'nde bir marketin araç park yerinde Ümühan Başsın kullanımındaki JP 107 plakalı salon aracı park edeceği sırada, muhtemelen araçta oluşan akaryakıt kaçağının sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında aracın motor bölümündeki elektrik ve plastik aksamları ile ön kaput ve panjuru yanarak zarar gördü.

Araç sürücüsünün yangından dolayı panikleyip araçtan inmesi sonucu, araç kontrolsüzce yoluna devam edip market önünde bulunan reklam panosu ile buzluğa da çarpması neticesinde hasar meydana geldi.

Yanan araç nedeniyle müşteriler panik ve korku yaşarken, yangına ilk müdahale işletme görevlileri tarafından yapıldı. Dikmen Belediyesi tarafından alınan itfaiye aracında görevli ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın söndürüldü.