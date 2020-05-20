Canına kıydı

Sabahın ilk saatlerinde Gönyeli’de üzücü bir olay yaşandı…

Canına kıydı
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Sabah saat 05:00 sıralarında, Gönyeli’de Anayurt Sokak üzerindeki apartmanda kalan 19 yaşındaki Muamba Muka NATHAN kaldığı dairenin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.
Diyalog’un elde ettiği bilgiye göre olayda uyuşturucu bağlantısından şüphe ediliyor… Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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