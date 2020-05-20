Öfkesine hakim olamadı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Ulukışla bölgesinde trafik ihlali yaptığı gerekçesiyle polis tarafından karakola çağrılan Ali Takımcılar, olay çıkardı, görevli memura tehdit yağdırdı. Görevli polise “Seni geberteceğim, evine bomba koyacağım. Sen de içindekiler de havaya uçacak” diyerek tehdit eden zanlı götürüldüğü Dörtyol Polis Karakolu’nda yumrukla sorgu odasının camını kırdı. Tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarılan zanlı, “Olayı abartıyorlar ”dedi.

Mahkemeye meseleyi aktaran Dörtyol Polis Karakolu’nda görevli polis memuru İbrahim Bulut, zanlının, 18 Mayıs 2020 tarihinde, saat 13.20’de, Ulukışla yolu üzerinde, kendisini karakola götürmek isteyen polis memuruna, “Seni geberteceğim, evine bomba koyup seni de içindekileri de havaya uçuracağım” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Karakolun camlarını yumrukladı

Zanlının, Dörtyol Polis Karakolu’nda camlara yumruk atıp, kırdığını belirten Bulut, soruşturmanın yeni başladığını bildirerek, mahkemeden süre talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Ali Takımcılar, “Tehdit etmedim, olayı abartıyorlar” diyerek kendini savundu.

İki gün nezarette kalacak

Huzurundaki şahadet ve zanlının beyanını değerlendiren nöbetçi Yargıç, soruşturmanın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacı ile zanlının, 2 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.