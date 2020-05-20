Güney'de bir yeni vaka daha

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen bin 882 test sonucunda bir yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

Güneyde toplam vaka sayısı 918'e ulaşırken, Limasol Hastanesi’nde bir hastanın solunum cihazına bağlandığı açıklandı.

Kıbrıs Epidemiyoloji Merkezi Bilim Kurulu Direktörü Dr. Leontios Kostrikkis tarafından verilen güncel verilerde bir yeni vakanın genel hastanelerin mikrobiyolojik laboratuvarlarında yapılan 276 laboratuvar testi sonucu ortaya çıktığı açıklandı.

Daha önce teyit edilmiş vakaları izleme sürecinde 123 test yapıldığı belirtilirken, herhangi olumsuz bir sonuca rastlanmadığı kaydedildi.

Özel işletmelere yönelik 387 test, Halk Sağlığı Kliniklerinde ise 114 test yapıldığı bildirildi.

Bu testlerin sonucunun da negatif olduğu açıklandı.

Öğrenciler ve okul personeline yapılan 514 test sonucunda da olumsuz bir tanı çıkmadığı kaydedildi.

Rehabilitasyon Hastanesinde 3 hasta olduğu, bunlardan birinin Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gördüğü belirtildi.

Limasol Hastanesi’nde ise bir vakanın solunum cihazına bağlandığı açıklandı.

Covid-19 şüpheli semptomları olan 15 kişinin de devlet hastanelerinde tedavi edildiği bildirildi.