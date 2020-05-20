Ülkenin her yanı  alev alev

Hüseyin ÇİÇEK

Kıbrıs’ın kuzeyinde son 48 saat içinde 8 ayrı bölgede yangın meydana geldi. Pazar günü Tepebaşı-Kalkanlı arasında meydana gelen yangın sonucunda 5 bin hektar ormanlık alan, asırlık zeytin ağaçlarıyla birlikte kül olurken, dün de İskele bölgesinde meydana gelen yangınlar büyük üzüntü yarattı.

Kalecik ve Altınova köylerinin yanı sıra Girne bölgesindeki St. Hilarion Kalesi yanında bulunan Hüseyin Dayı’ya ait kafenin depo kısmında sabaha yakın yangın çıktı. Yangınlar sonucu kuru otlar, biçilmemiş arpa, zeytin ve harnup ağaçları küle döndü. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ‘sabotaj’ olasılığından söz etti.

Diyalog’a konuşan İskele Belediyesi Başkanı Hasan Sadıkoğlu, son günlerde ardı ardına meydana gelen yangınların sabotaj olabileceğini söyledi. Sadıkoğlu, “Bu kadar çok yangın tesadüf olamaz” dedi.

İskele alarma geçti

Altınova Köyü’nde ekili alanlarda etkili olan yangın saat 12.30 sıralarında çıktı. İskele Belediyesi, yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiğini belirterek, yardım çağrısı yaptı.

Belediye, çıkan yangına müdahale etmek için bölge vatandaşlarının iş makinelerine ve traktörlerine ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Yangına polis, itfaiye ekipleri, İskele Belediyesine ait su tankerleri, çevre halkı ve traktörler ile müdahale edildi. Yerleşim birimlerine ulaşamadan söndürülen yangın sonucu 500 dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otlar, biçilmemiş arpa, zeytin ve harnup ağaçları yandı.

Kalecik Valya mevkiinde ise dün saat 14.00 sıralarında makilik ve ardıç ağaçlarından oluşan arazide yangın çıktı. Yangına polis, itfaiye, Orman Dairesi ekiplerinin yanı sıra bölge halkı traktörler ile müdahale edildi. Yangın sonucu birçok ağaç küle döndü.

Hasan Sadıkoğlu: Bu kadarı tesadüf olamaz

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, ülkemizde son günlerde peş peşe yangınlar meydana geldiğini belirterek, “Bu kadarı tesadüf olamaz. Yangın başlamadan 10 dakika önce buradan geçen köylüler ile konuştuğumda, hiç bir şeyin olmadığını söylediler. Bana göre bu yangınlar bir sabotajdır” şeklinde konuştu.

Bakan Oğuz yangın yerine gitti

St. Hilarion Kalesi yanında bulunan Hüseyin Dayı’ya ait kafenin depo kısmında çıkan yangın ise itfaiye ve sivil savunma ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Çıkan yangın sonucu; elektrik panosu, ahşap çardak, depo odası, 2 adet ahşap kapı, depo içerisinde bulunan mutfak dolabı, bir adet ızgara, muhtelif mutfak gereçleri, 20 koli meşrubat ve muhtelif hediyelik eşya ile iki dönüm arazi içerisinde bulunan orman ağaçları yanarak zarar gördü.

Bu arada, yangının hem ardından Tarım ve Orman Bakanı Dursun Oğuz’da olay yerine giderek, incelemelerde bulundu.