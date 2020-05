Kurallara mutlaka uyulmalı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Otel ve Plajlarda Coronavirüse karşı alınması gereken önlemlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 6. maddesi uyarınca Otel ve Plajlarda alınması gereken önlemler şu şekilde sıralandı:

- Tüm çalışanların özlük dosyalarına sağlık özgeçmiş bilgileri kayıt edilmeli ve dosyalanmalıdır. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilim Kurulu tarafından açıklanan risk grubundaki çalışanlar salgın hastalık sona erene kadar çalıştırılmamalıdır.

- Çalışanların işyerlerine giriş-çıkış kayıtları esnasında kullanılacak yöntemler fiziksel temasta bulunmayacakları şekilde düzenlenmelidir.

- Tüm çalışanlara Covid-19 ve hijyen uygulamaları ve işletmede uygulanacak plan ve protokoller konusunda eğitim (mümkünse e-eğitim) verilmelidir. Belirlenen Hijyen kuralları çalışanların görebileceği şekilde ilgili alanlara asılmalıdır.

- Otel ve Plajların kullanım alanlarının, faaliyete başlamadan önce her gün dezenfeksiyonu yapılmalıdır. Her müşteri kullanımından sonra kullanılan masa, sandalye, şezlong, vb. dezenfeksiyonu yapılmalıdır. Yüzeylerin, ekipmanın ve çalışma ortamının diğer öğelerinin rutin olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi dahil olmak üzere düzenli temizlik uygulamaları yapılmalıdır. Çalışma alanları, lavabo, tuvalet, banyo, merdiven korkulukları, musluk ve çalışan yemekhaneleri, restoran, kafe, bar, misafir odalar, dinlenme alanları, çalışan giyinme/soyunma odaları, kapı, turnike, asansör gibi ortak kullanım alanları uygun hijyen malzemeleri ile her gün temizlenmelidir.

- Odalardaki su ısıtıcıları, televizyon ve klima kumandaları her misafir otelden ayrıldığında dezenfekte edilmeli; temizlik sırasında her oda için ayrı ayrı tek kullanımlık bez kullanılmalıdır.

- Odalarda tek kullanımlık (şampuan, sabun, duş bonesi, bardak, çatal, vb.) malzemelerin kullanılması için düzenleme yapılmalıdır.

- Resepsiyon ve özellikle insan hareketinin yoğun olduğu yerlere, sosyal mesafeyi korumak için cam ayrıcılar konulmalı ve gerekli işaretlemeler yapılmalıdır.

- Otellerin lobi, fuaye alanlarındaki bekleme, dinlenme ve oturma alanlarında insanların etkileşimini ortadan kaldırmak üzere, koltuk ve sandalye sayıları en az seviyeye çekilerek sosyal mesafe korunmalıdır.

- Plajlarda şezlonglar ve şemsiyeler sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlenmelidir.

- Otel ve Plaj işletmeleri, restoran, kafe ve bar bölümleri için Çalışma Dairesi tarafından yayınlanan “Restoran – Kafe- Barlarda Coronavirüse (COVID-19) Karşı Alınması - Gereken Önlemleri” uygulamakla yükümlüdür.

- Çalışanlar belirlenen kontrollü kapıdan geçerek tesise giriş sağlanmalıdır. Ürün getirmek ve/veya hizmet vermek için gelen tedarikçi çalışanları kişiler, kapıda görevlendirilen çalışan tarafından Sağlık Bakanlığının açıkladığı tedbirler doğrultusunda gerekli kontroller yapılarak uygun şartlarda içeriye alınmalıdır.

- Çalışan yemekhaneleri dahil tüm kapalı alanlar sık sık havalandırılmalıdır. Pencereler açılarak odalar hava sirkülasyonu sağlanmalıdır. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan işyerlerinin havalandırması temiz hava akışını sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma (iklimlendirme) sistemlerinin ve aspiratörlerin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda düzenli olarak yapılmalıdır.

- Çalışan yemekhanelerinde temasın en aza indirilmesi ve temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatleri gruplara göre belirlenmeli ve mümkün ise aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri sağlanmalıdır. Çay/kahve içme molalarında da benzer kurallara dikkat edilmelidir. Bu alanlarda kullanılacak malzemelerin temel hijyen şartlarını taşıdığından ve çalışanların gıda ihtiyaçlarının yeterli ve hijyenik bir biçimde karşılandığından emin olunmalıdır.

- El hijyenine dikkat edilmelidir. Çalışanlar, işyeri ortamına girmeden ve çalışma sırasında sabun ve suyla ellerini yıkamaları konusunda bilgilendirilmelidir. Su ve sabuna erişim olmadığı takdirde alkol bazlı bir el dezenfektanı kullanarak, ellerini sık sık temizlemeleri sağlanmalıdır. El hijyeninin önemini anlatan bilgilendirme talimatları herkesin görebileceği yerlere asılmalıdır.

- Temizlik İşleri çalışanları, garsonlar ve güvenlik çalışanları maske ve eldiven kullanmalıdır. Uygun aralıklarla ve temizlik sonrasında maske ve eldiven çıkartılıp işyerindeki çöpe atılmalı ve el hijyeni sağlanmalıdır.

- İşyeri genelinde çalışanların birbirleri veya misafirler ile sosyal mesafesini sağlamak ve sağlıklı çalışma alanları oluşturmak için uygun bir çalışma organizasyonu yapılmalıdır. Çalışanların mümkün olduğunca ayni vardiyada çalışması sağlanmalıdır.

- Hastalık bulaşma riskine karşı çalışanlar, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ve zorunlu hale getirilen uygun kişisel koruyucu donanımları kullanmalıdır.

- İş giysileri ve koruyucu ekipmanlar, çalışma alanından ayrılmadan önce çıkarılmalı ve diğer giysilerden ayrı bir yerde muhafaza edilmesi sağlanmalıdır. Kirlenmiş bu giysilerin ve koruyucu ekipmanların virüsten arındırılarak temizliği sağlanmalıdır.

- Hastalık bulaşma riskine karşı, tüm çamaşırların (çarşaf, havlu, çalışanların üniformaları, masa örtüleri, v.b. en az 60 ͦC(altmış derece)’de yıkanması sağlanmalıdır.

- Sağlık açısından risk gruplarında yer alan çalışanların çalıştığı departmanın özelliğine göre mümkünse evden çalışmaları konusunda olanak sağlanmalıdır.

- Servis aracı ile ulaşım mümkün mertebe kısıtlanmalı, kullanım zorunluluğu gibi durumlarda servis kullanan çalışanların araç içerisindeki yüzeylere teması mümkün olduğunca azaltılmalıdır. Servis içerisinde oturma düzeninde sosyal mesafeye dikkat edilmeli ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tedbirler çerçevesinde gerekli kişisel koruyucu ekipmanlar ile ilgili önlemler alınmalıdır.

- Çalışanların düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi şikâyetleri söz konusu ise derhal uygun bir maske takarak ve Sağlık Bakanlığı’nın izolasyon kuralları dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı ile derhal iletişime (İletişim Telefonları: 0533 850 11 88 &05488501188) geçilmeli ve izole bir biçimde en yakın sağlık kuruluşuna ulaşması sağlanmalıdır.

- İşverenler; resmi makamların salgınla ilgili kararlarını ve Çalışma Dairesi tarafından yayınlanan bilgilendirmeleri takip etmekle ve gereğini yapmakla yükümlüdür.