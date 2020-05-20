İşte insanlık

Haspolat yakınlarında katrana yapışan köpek, itfaiyenin yardımıyla veteriner kliniğine götürüldü

İşte insanlık
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Onur ULAĞ
Lefkoşa’nın Haspolat bölgesinde katrana bulanmış bir şekilde bulunan yavru köpek görenlerin içini sızlattı. 
Ticaret Merkezi’ndeki bir iş yerinde çalışanlar tarafından katrana yapışmış bir şekilde bulunan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 
İtfaiye ekipleri, yavru köpeği veteriner kliniğine götürdü. 
Katrana bulunan köpeği temizleyen veteriner hekim, daha sonra klinikte gözetim altına aldı.Köpeğin nasıl katrana yapıştığı ise henüz tespit edilemedi. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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YORUMLAR
Op.Dr.İlkan Ertuğ
Op.Dr.İlkan Ertuğ - 27 dakika Önce

Emek verenleri tebrik ederim.Duyarlılar olması memnuniyet vericidir.

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