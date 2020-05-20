İşte insanlık

Onur ULAĞ

Lefkoşa’nın Haspolat bölgesinde katrana bulanmış bir şekilde bulunan yavru köpek görenlerin içini sızlattı.

Ticaret Merkezi’ndeki bir iş yerinde çalışanlar tarafından katrana yapışmış bir şekilde bulunan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İtfaiye ekipleri, yavru köpeği veteriner kliniğine götürdü.

Katrana bulunan köpeği temizleyen veteriner hekim, daha sonra klinikte gözetim altına aldı.Köpeğin nasıl katrana yapıştığı ise henüz tespit edilemedi.