Kameralar ele verdi

Gönyeli’de dün öğle saatlerinde bir evin bahçesinden bisiklet çalan 16 ve 18 yaşındaki iki zanlı güvenlik kameraları sayesinde yakalandı.

Zanlıların saat 16.30'da Güzelyurt'ta yakalandığı belirtildi.

Polisten verilen bilgiye göre; Yenikent’te Emre Serdar'a ait ikametgâhın bahçe kapısı üzerinden içeriye atlayan İ.T. (E-18) ve S.K.(E-16), bisikleti çalıp olay yerinden ayrıldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansırken, yürütülen soruşturmada zanlılar Güzelyurt'ta tespit edilerek tutuklandı.

Çalınan bisiklet zanlıların tasarruflarında bulunarak emare olarak alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.