Yangınla ilgisinin olmadığını öne sürüyor

Suna ERDEN

Tepebaşı-Kalkanı arasındaki ormanlık alanda meydana gelen büyük yangından bir gün sonra aynı bölgede ağaçlık alanı yakmaya çalıştığı tespit edilerek tutuklanan Yusuf Sadrazam, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mangal yakacağını ateşleyip ormanlık alana attığını kabul eden zanlının, aynı bölgede bir gün önce meydana gelen büyük yangınla alakası olmadığını iddia ettiği öğrenildi.

Polis, çok yönlü soruşturmasını sürdürürken, zanlıyı duruşmaya çıkararak hakkında 3 gün tutukluluk talep etti. Duruşmada zanlının gönüllü ifade verdiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Yusuf Sadrazam’ın 18 Mayıs 2020 tarihinde, saat 11.00 sıralarında yangın çıkarmaya çalıştığı gerekçesiyle tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının önceki gün Tepebaşı - Akdeniz Köyünün 4-5 km’leri arasındaki yolda seyir halinde bulunduğu sırada, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı mangal yakacağını ateşledikten sonra ormanı yakmak maksadıyla yolun güney kısmına atıp olay yerinden ayrıldığını belirtti.

Polis olayın akabinde aynı yolda seyir halinde olan bir vatandaşın olayı gördüğünü, ateşi büyümeden söndürdüğünü ve polisi arayarak zanlının araç plakasını ve eşkâlini tarif ederek tutuklanmasını sağladığını açıkladı.

Gönüllü ifadesi araştırılacak

Tutuklanan zanlının gönüllü ifade verdiğini kaydeden polis, söylediklerinin araştırılacağını belirtti.

Polis, bu olaydan bir gün önce Akdeniz-Kalkanı arasında meydana gelen büyük orman yangınıyla ilgili şüpheli konumda olan zanlının bağlantısının olup olmadığının araştırıldığını da açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının ilk etapta 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme hakkında soruşturma yürütülen zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.