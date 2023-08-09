Çanlar çalıyor

Anıl IŞIK

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) Başkanı Doç. Dr. Ercan Hoşkara, DAÜ’deki mali krizin çözülmesi için gereken adımların en kısa sürede atılmaması halinde bir devlet üniversitesini kaybetme ile yüz yüze kalınacağını vurguladı.

Hoşkara, Aralık 2022’de onaylanan 2023 yılı bütçesinde 410 milyon TL bütçe açığı öngörüldüğünü ancak yıl sonu itibarıyla bu rakamın 700 milyon TL olarak hesaplandığını ifade ederek, “1.7 milyar TL olan reel bütçenin 700 milyon TL’si açık durumdadır. Hayat pahalılığı ödemediği noktada dahi aralık ayı maaşları ödenecek durumda değildir. Ocak maaşları yok ve 13. maaş yok” diye konuştu.

DAÜ-SEN Başkanı Doç. Dr. Ercan Hoşkara, Genel Sekreter Doç. Dr. Hamit Caner, Mali İşler Sekreteri Sami Fethi, dün Lefkoşa Eziç'te yemekli basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısına Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga ve Basın-Sen Koordinatörü ve BKP MYK üyesi Münür Özdiren de katılarak destek bildirdi.

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan DAÜ-SEN Başkanı Hoşkara, son günlerde Doğu Akdeniz Üniversitesi’ndeki mali sorunun toplumun gündemine oturduğunu belirterek, “Neden gündeme geldi? Çünkü DAÜ, hayat pahalılığı (HP) artışı oranında maaşlarda kesinti yaptı ve tüm çalışanlar bundan olumsuz etkilendi ama tabii ki buraya gelene kadar bir süreç yaşandı” diyerek bu süreç hakkında bilgi verdi.

Hoşkara sendikanın üniversitenin geleceğiyle ilgili endişelerini ve bir devlet üniversitesi olan DAÜ’ye sahip çıkılması için alınması gereken tedbirler hakkında da sendikanın önerilerini paylaştı.

2019’dan beri sendika tedbir alınmasını talep etmektedir

Hoşkara, “Biz DAÜ-SEN olarak her türlü sorumluluğu alarak elimizden gelen her şeyi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Ama maalesef geldiğimiz noktada bütçe açığının kapatılması, maaşların tam, eksiksiz ödenmesi ve sorunların çözülmesi mümkün olmamıştır” dedi.

DAÜ’de mali açıdan bu noktaya nasıl gelindiğine dair sendikanın görüşlerini paylaşan Hoşkara, 2019 yılında, ilk kez, DAÜ’nün bütçesinin 30 milyon TL’lik bir açık verdiğini, 2019 yılından beri sendikanın da konuyu gündeme getirmekte olduğunu ve tedbir alınmasını talep ettiğini söyledi.

Hoşkara, 2016’da üçüncü ülkelerden gelen öğrenci sayısı 8 bin iken, bugün gelinen noktada en büyük elde gelir kalemi olan üçüncü ülkelerden gelen öğrenci sayısı 4 bine düşmüştür” diyerek, “Bu 4 bin öğrenci, bugünkü rakamlarla bütçeye 500 bin TL ek gelir demektir” diye konuştu.

Hoşkara, Aralık 2022’de onaylanan 2023 yılı bütçesinde 410 milyon TL bütçe açığı öngörüldüğünü ancak yıl sonu itibarıyla bu rakamın 700 milyon TL olarak hesaplandığını ifade ederek, “1.7 milyar TL olan reel bütçenin 700 milyon TL’si açık durumdadır. Hayat pahalılığı ödemediği noktada dahi aralık ayı maaşları ödenecek durumda değildir. Ocak maaşları yok ve 13. maaş yok” diye konuştu.

Hoşkara, “Sayın Rektör hemen istifa etmeli ve üniversitenin bu büyüyen mali ve idari sorunlarının çözülebilmesi için teamüllere uygun demokratik sürecin çalıştırılmasına olanak vermelidir. Rektörün bunu yapmaması durumunda, VYK ve Senato daha fazla süreçleri seyretmemeli ve denetim yetkisini kullanarak Rektörü görevden almalı ve yeni yönetimin oluşumu için demokratik süreci başlatmalıdır” ifadelerini de kullandı.