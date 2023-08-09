5 yıl cezası var

Son günlerde meydana gelen harnup hırsızlıklarına yönelik polis tarafından artırılan denetimler çerçevesinde önceki gün Güzelyurt’ta İ.S.(E-45) ve E.S.’nin (E-37) tasarrufunda çalıntı olduğundan şüphelenilen toplam bin 250 kilo ürün ele geçirildi. Böylelikle 2-7 Ağustos tarihleri arasında Güzelyurt ve Gazimağusa’da ele geçirilen çalıntı harnup miktarı 11 bin 535 kiloya yükseldi. Harnup hırsızlığı ile ilgili tutuklanıp teminatla serbest bırakılan zanlı sayısı ise 8 oldu.

Ceza yasasında ürün sirkati olarak geçen hırsızlık türünün 5 yıl hapis öngördüğü belirtildi.

Güzelyurt’ta 2 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen Boynuz Koparan Operasyonu’nda üç ayrı adreste arama yapılmış; çalıntı olduğundan şüphelenilen toplam 5 bin 635 kilo ağırlığında harnup tespit edilerek emare olarak alınmıştı.

Operasyon kapsamında, İ.O.(E-55), S.T.(E-47), H.T.(E-42) ve H.T.(E-31) tutuklanmıştı.

Tutuklanan zanlılardan H.T.(E-42)’ye ait olup çalıntı olduğundan şüphelenilen toplam 3 bin 650 kilo ağırlığında daha harnup tespit edilerek emare olarak alınmıştı.

H.T.’nin 30-31 Temmuz 2023 tarihleri arasında, Topçuköy’de Plusa Mevkiinde bulunan bir şahsa ait tarla içerisindeki 6 adet harnup ağacı üzerinden, tespit edilemeyen miktardaki harnupları

toplayıp çaldığı belirlenmişti.

Gazimağusa’da Ağustos ayı içerisinde, H.M.(E-50) ve A.T.’nin (E-40) henüz tespit edilemeyen yerlerden yaklaşık bin kilo ağırlığındaki harnup toplayarak çaldıkları tespit edilmişti.

Son olarak Güzelyurt’ta 7 Ağustos 2023 tarihinde, polis tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, İ.S.(E-45) ve E.S.’nin (E-37) tasarruflarında çalıntı olduğundan şüphelenilen toplam 1250 kilogram ağırlığında harnup bulunarak emare olarak alındı.