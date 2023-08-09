Ömer KADİROĞLU

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, ülkede ekonomi, sağlık, altyapı ve birçok alanda sıkıntılar olduğunu ifade etti.

Girne Antik Limanı örnek gösteren vatandaşlar, “Yaz ayı bitiyor ancak limandaki çalışmalar bitmiyor” dedi. Yollardaki eksikliklere değinen vatandaşlar, ölümle sonuçlanan kazaların can yaktığını dile getirdi. Vatandaşlar, sınır kapılarında, limanlarda da sorunlar olduğunu belirterek, “Ülkede yaşanan tüm sıkıntıların nedeni siyasilerdir. Çözüm üretmiyorlar” dedi.

Ne dediler…?



Caner Müdüroğluları

“Elektrikte, çöplükte, havaalanında veya antik limanda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Sadece bu saydığımız alanlarda değil birçok alanda sıkıntılar yaşıyoruz ve bunları gördüğümüz zaman üzülüyoruz. Bu sıkıntıların yaşanmasının nedeni ülkeyi idare edenlerdir. Antik Limana gittim ve koca bir kapıyla karşılaştım ve içeriye giremedim. İngiltere’den buraya geldim ve gördüğüm sıkıntılar karşısında çok üzgünüm. Her şeyi Türkiye’den bekliyorlar ve kendi imkânları ile çalışma yapmıyorlar. Bu durum böyle giderse halimiz berbat.”

Yusuf Dal

“Ülkede elektrikte, Güngör çöplüğünde, antik limanda ve yeni havaalanında ciddi sorunlar yaşanıyor. Bu sorunlar her şeyi Türkiye’den bekleyen ve yönetim becerisi olmayan bir hükümetin iktidarda olmasından kaynaklanıyor. Bu sorunlar yaşanmaya devam ederse ileride bizleri çok daha kötü günler bekliyor.”

Birsen Çetin

“Ülkede havaalanı, antik liman, elektrik ve daha birçok alanda çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Ülkeyi idare edenlerin yeterli çalışmaları yoktur. Tüm bu sıkıntıların tek nedeni ülkeyi idare edenlerin başarısız olmasıdır. Bu şekilde devam edilirse çok daha büyük bir kaosun içerisine gireceğimiz kesindir.”

Nurettin Güçkan

“Antik liman bakıma alındı ve hala açılamadı, havaalanı açıldı eksiklikler yaşanıyor. Güngör çöplüğü bizleri perişan etti ve bu sorunu sürekli yaşıyoruz. Bu sorunların yaşanmasının nedeni ülkeyi idare edenlerin ilgisizliğidir. Bu sorunlar yaşanmaya devam ederse ilerisi için pek de iyi bir gelecek göremiyoruz.”

Yusuf Cambazoğlu

“Ülkede birçok sorun yaşıyoruz ve bu sorunları çözmek için kimse uğraşmıyor. Bu ülkede bakanlar var ve sadece bakıyorlar. Ne başbakan var ne milletvekilleri. Reşat Akar hergün çıkıp sorunları ele alıyor ve çözümlerini de beraber anlatıyor ancak kimse duymuyor ve çözmek için uğraşmıyor. Akıllı bir hükümet çocuklar süt içsin diye süte koyduğu KDV’yi alkole aktarır ve ucuza süt satılmasını sağlar. Halk geçinemiyorken ülkeyi idare edenler keyif yapıyor. Zamanında Rum bizi tüketemedi ancak biz bizi özellikle de siyasiler bizi bitiriyor.”

Ahmet Korkmaz

“Ülkede birçok sorun yaşanıyor. Elektrikte, havaalanında, yollarda, antik limanda sorun var. Bu sorunların tek kaynağı baştakilerdir. Bu sıkıntılar yaşanmaya devam ederse ilerisi çok daha kötü görünüyor.”

Sonbil Çelebi

“Ülkede birçok alanda ciddi sorunlar yaşanıyor. Benim için en önemli sorun ise yaşadığım yerden Beyarmudu Kara Sınır Kapısını kullanarak KKTC’ye geçmek. Sınır kapıları ile ilgili hiç kimse alakadar değil. İnsan kaçakçıları sınır kapılarından geçip limana gidip yurt dışına çıkabiliyor. Esamesi okunmayan sınır kapılarından geçmemesi gereken kişiler kapılardan geçiyor ben bir Pile’li olarak geçemiyorum. Bu sorunlar böyle devam ederse ileride daha kötü günler bizleri bekliyor. Bu memleketten hiç bir şey olmaz ben umudumu kaybettim.”

Ali Önsoy

“Ülkenin birçok noktasında sıkıntılar yaşıyoruz. Bu sorunların temelinde organize olamamak vardır. Hükümet edenler iş yapamıyor sadece hangi koltuğa kim oturacak mücadelesi veriyorlar. Bu mücadelelerinin dışına çıkıp halkın ne gibi sorunlarla mücadele ettiğine bakmıyor. Ben bu kadar denetimsiz bir ülke görmedim. Bu sorunlar böyle devam ederse ileride daha kötü bir durumun içerisine gideceğiz. İmkânı olan kaçabilen bu ülkeden kaçsın. Bir zaman bu ülke düzelirse geri gelirler.”

Hasan Çobanoğlu

“Ülkede birçok sorun yaşanıyor. Havaalanı sorunu, antik liman, elektrik, çöplük ve benzeri sorunlar mevcuttur. Henüz genç bir cumhuriyetiz ve bunların zamanla düzeleceğine inanıyorum. Hükümet biraz daha fazla çalışarak sorunların üstesinden gelebilir ancak burada yapılması gereken tek şey sorunları çözmek için çalışmak lazım.”

Ali Özkantürk

“Limanlarda, sınır kapılarında, elektrikte, havaalanında ve daha birçok alanda sorun yaşıyoruz. Ülkeye katkısı olan limanlar dökülüyor. Bu sorunlar 1974 yılından bu yana ne bulduysak üzerine koymadan bugüne kadar kullanmamızdan kaynaklanıyor. Dünya geri dönüşüm ile uğraşırken biz çöplük yangınlarıyla boğuşuyoruz. KKTC’yi artık neresinden tutarsanız elinizde kalıyor. Güney Kıbrıs bizden daha mı akıllıdır? Hayır değildir. Artık seçilenlerin bu halkı ve ülkeyi daha iyi yere nasıl getirebileceklerini çalışıp uygulamalarını istiyoruz. Bu sıkıntılar yaşanmaya devam ederse sanırım çocuklarımızı ve torunlarımızı göç bekliyor. Kıbrıs toplumu çok sinsidir ama bir gün patlarsa etrafı darmadağın edeceklerini bilmeleri lazım.”

Ömer Üner Çoban

“Her alanda büyük sorunlarla mücadele ediyoruz ve bence bu sorunların yaşanmasında tek neden biz halkız. Halk olarak hiçbir durum için sesimizi çıkarmadık. Seçim zamanı bizlerden oy istiyorlar ve kardeş, hısım akraba oluyoruz ancak görev kendilerine verildiği zaman görevlerini yerine getiremiyorlar. Bu sıkıntılar yaşanmaya devam ederse bizleri ileride çok daha kötü günler bekliyor.”

Ali Poyrazoğlu

“Ülke olarak çok ciddi sıkıntılarla mücadele ediyoruz. Yollarımızda hemen hergün büyük kazalar yaşanıyor. Elektrik, çöplük, havaalanı, antik liman ve daha birçok alanda ciddi sıkıntılar vardır. Bu sorunların temelinde yapılan işlerin tam yapılmamasından kaynaklanıyor. Bir türlü yapılan işlerin tam anlamıyla yapılamıyor ve burada işi yapamayan mı yaptıramayan mı suçlu diye kafalar karışıyor.”