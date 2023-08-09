Olmadı Ege

Lefkoşa’da yaşanan olayda sinir krizi geçirerek evdeki eşyaları kıran Ege Topal, annesinin şikayeti üzerine tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada söz hakkı verilen zanlı pişman ve üzgün olduğunu söylerken, ailesinin kendisine maddi destek verememesinden dert yandı.

Soruşturmayı yapan polis ise zanlının, annesini Playstation almaması halinde evdeki tüm eşyaları kırmakla tehdit ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının 7 Ağustos 2023 tarihinde10.00-18.00 saatleri arasında Lefkoşa’daki ikametgahı içerisinde sinir krizi geçirerek, evdeki eşyaları kırarak kasti hasara uğrattığını söyledi. Polis, zanlının annesine “Eğer Playstation almazsan evin tüm camlarını kırarım” diyerek, tehditte bulunduğunu ifade etti. Polis, annenin şikâyeti üzerinde zanlının tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın zanlının etki edeceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, kırılan cam ve porselen tabakların ve diğer eşyaların değer tespitinin henüz yapılmadığını, bu nedenle zanlıya dava okunamadığını, soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Polis memuru Özer, aktardığı olgular ışığında zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Polisin ardından söz hakkı alan zanlı ise bir süredir psikolojik tedavi gördüğünü, ilaçlarını almadığı için sinir krizi geçirdiğini belirtti. Zanlı, “çok üzgünüm, isteyerek yapmadım ama ailemin maddi durumu iyi olmasına rağmen bana hiç yardım etmiyorlar. Uzman diyetisyenim eğer yardım etselerdi iş yeri açabilirdim” dedi.

Mahkeme, bir kefilin 75 bin TL kefalet senedi imzalaması, yurt dışı çıkış yasağı ve zanlının haftada 3 gün polise ispat-ı vücutta bulunması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.