59 yıl oldu

Cemre Peral YANIKER

Şanlı Erenköy Direnişi ve Erenköy Şehitlerini Anma Günü'nün 59’uncu yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

Erenköy şehitlerini anmak ve Erenköy Direnişi'nin yıldönümünü kutlamak amacıyla bu yıl yaklaşık 800-900 kişi minibüslerle kara yoluyla Erenköy'e gitti.

Erenköy Şehitliği’nde saat 09.00’da başlayan törende Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde önemli yere sahip Erenköy Direnişi'nde şehit olanlar anıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Zerrin Kandemir, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Vekili ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, bazı bakan ve milletvekilleri, askeri ve sivil yetkililer ile şehit yakınları, bölge okulları ve vatandaşlar katıldı.

Tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başladı.

Şehitlik Özel Defteri'nin, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu tarafından imzalanmasının ardından konuşmalara geçildi.

Törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yenierenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı ve Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Mustafa Arıkan birer konuşma yaptı.

Anma töreni, şehitliğin gezilmesi, şehit kabirlerine çiçek bırakılması ve kabir başında dua okunmasıyla tamamlandı.

Komando heykeli yenilendi

Törenin ardından protokolün katılımıyla şehitlik önünde yer alan ve yenilenen "Komando" heykeli için açılış töreni yapıldı.

Ardından, vatandaşlar müzeyi gezdi, Erenköy Direnişi'ni konu alan senaryolar sergilendi, çeşitli aktiviteler düzenlendi ve katılımcılara izaz ikram yapıldı.

