"Saygısızlık"

Hüseyin Çiçek

Kıbrıs tarihine kara bir leke olarak geçen Atlılar, Muratağa, Sandallar katliamının üzerinden tam 49 yıl geçti. Hayatını kaybedenler 14 Ağustos günü şehitlikte düzenlenecek törenle anılacak. Ancak, anma gününe bir kısa bir süre kala şehitlerin fotoğraf ve isimlerinin yer aldığı panoların döküldüğü tespit edildi.

Bölgeye giden Diyalog muhabiri, panoların yanı sıra parkın çevresinde ağaç boyuna varan kuru otları resimledi. Şehitlik ve çevresinde herhangi bir yeşillendirmenin olmaması da dikkat çekti. Atlılar, Sandallar, Muratağa Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır, panoların uzun süredir bakımsız olduğunu belirterek, Gazimağusa Kaymakamı’ndan yardım beklediklerini söyledi.

Aşır: Panolar yenilenecek

Aşır, panoların uzun süredir bakımsız olduğunu ve bugüne kadar şehitliklerin tüm bakımını dernek olarak kendi imkanları ile yaptıklarını söyledi. Atlılar katliam çukurunun bulunduğu bölgedeki panoların bakımı için Gazimağusa Kaymakamının kendilerine söz verdiğini belirten Aşır, “Sayın kaymakamımız söz verdimi tutar, o yüzden bir kaç hafta içerisinde oradaki bakımsızlığın giderileceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2023, 09:43