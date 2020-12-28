Türk’ün varlığı kabul edilmeli

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kıbrıs’ta gerçek bir çözümün önemine işaret ederek, "Bir an önce adada gerçek bir çözümün bulunabilmesi için Rumların şımarık ve inatçı tutumlarından vazgeçmeleri ve Türk varlığını kabul etmeleri lazım. Ada'da Türkleri yok sayıyorlar. Bunun kabulü mümkün değil” dedi. Bu şartlarda ilerlemenin mümkün olmadığını belirten Akar, “Rumların bunu anlaması, üçüncü tarafların bunu görmesi lazım" diye konuştu.

Kıbrıs’ın Türkiye için milli bir mesele olduğunu vurgulayan Akar, "Yaklaşımımız gayet açık. 1974’te Kıbrıs’taki tutumuz ne ise bugün de aynı tutumdayız." dedi. Ege ve Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin olmadığı herhangi bir projenin yaşama şansı bulunmadığının altını çizen Akar, "Biz garantör olarak her türlü sorumluluğumuzu, hakkımızı kullanacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kıbrıs dahil mavi vatanımızdaki hak alaka ve menfaatlerimizi korumakta kararlı, azimli ve buna muktediriz." dedi. Şehit ve gazileri şükranla yad eden Akar, Mehmetçiğin yeni yılını da kutladı.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile resmi ziyarette bulunduğu Libya’da görevli Mehmetçik ile bir araya geldi. Türkiye’nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta tüm sorunlara iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, uluslararası hukuka dayalı, siyasi çözümler bulma gayretinde olduğunu ifade eden Akar, "Bu konuda son derece iyi niyetliyiz" dedi.

