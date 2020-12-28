MasterChef’in başarılı yarışmacısı Tanya, Kuzey Kıbrıs Turkcell’i ziyaret etti

TV8 ekranlarında yayınlanan "MasterChef Türkiye" yarışmasında binlerce kişi arasında yapılan elemelerin ardından son 16’ya kalan, fakat finale haftalar kala elenen yarışmacı Tanya Kilitkayalı adaya döndü. MasterChef’te iz bırakan Tanya, Kuzey Kıbrıs Turkcell'i ziyaret etti.

Tanya, çalışanlar tarafından büyük ilgi ve alkışlarla karşılandı.

Tanya’nın yarışma esnasında çok kullandığı ve herkesin akıllarında kalan cümlelerin yer aldığı önlükleri giyerek eğlenceli bir karşılama yapan Turkcell çalışanları Tanya’ya duygulu anlar yaşattı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Genel Müdürlüğünde karşılanan Tanya Kilitkayalı, Kıbrıs başta olmak üzere kendisini takip ederek destekleyen herkese teşekkürlerini ileterek birinci olmasa da orada öğrendiklerinin ve edindiği deneyimlerin çok önemli olduğunu aktardı.

"Kıbrıs'ı temsil etmenin ve ülkemiz adına başarı yakalamanın benim için anlamı çok büyük” diyen Tanya, Kıbrıs mutfağının lezzetlerini tanıtmanın da önemini vurguladı.

Maden çiçek takdim etti

Turkcell Genel Müdürü Harun Maden de Kuzey Kıbrıs’ı, geleneksel ürün ve lezzetlerini tanıtarak temsil ederek, kendine has tarzını yansıtarak yarışan Tanya Kilitkayalı’yı tebrik etti. Maden, hedeflerini gerçekleştirmesinde başarılar dileyerek kendilerinin de ellerinden gelen desteği sunacaklarını aktararak Turkcell ailesi adına çiçek takdiminde bulundu.