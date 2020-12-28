Henüz 25 yaşındaydı

Onur ULAĞ

Lefkoşa’ya bağlı Yiğitler bölgesinde meydana gelen trafik kazasında Ortaç Gürbüz yaşamını yitirdi. Gürbüz’ün ölümüyle sonuçlanan kazada Muhammet Ali Gündoğan ve Emin Yalçın yaralandı. Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar müşahede altına alındı.

Elde edilen bilgilere göre kaza saat 00.30 sıralarında Yiğitler- Akdoğan arasındaki yolda meydana geldi. ES 375 plakalı aracıyla Akdoğan’a doğru seyreden Ortaç Gürbüz, direksiyon hâkimiyetini kaybedip, önce bankete düştü, ardından yolun sağından çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpıp tavanı üzerinde ters durdu.

Kaza sonucu Gürbüz olay yerinde yaşamını yitirirken, Muhammet Ali Gündoğan ve Emin Yalçın yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.



