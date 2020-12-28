Yoğun ilgi var

Bir zamanlar “Orta Doğu’nun Paris’i” olarak adlandırılan ve 1974 öncesi Kıbrıs’a gelen turistlerin yarısını konuk eden kapalı Maraş’ın ziyarete açılan bölümünü, 8 Ekim-8 Aralık tarihleri arasında ülkenin dört bir yanından ve Güney Kıbrıs’tan yaklaşık 70 bin kişi ziyaret etti.

Pandemi koşullarına rağmen günlük ortalama 500-1000 ziyaretçi ağırlayan kapalı Maraş’ta bu sayı hafta sonları 7 binlere kadar çıkıyor.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ziyarete açılan kapalı Maraş’la ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) sorularını yanıtladı.

8 Ekim’de kapalı Maraş’taki Kennedy Caddesi ile Demokrasi Caddesi’nin ziyarete açıldığını kaydeden Arter, Güney Kıbrıs’tan gelen misafirler de dahil olmak üzere kimlik kontrolü yapılmadan yol, kaldırım ve peyzaj çalışmaları yapılarak insanların yürüyebileceği bir güzergah oluşturulduğunu anlattı.

Beklentileri doğrultusunda 2 ayda Maraş’ı 70 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiğini vurgulayan Arter, pandemi olmasa bu rakamın çok daha yüksek seyredeceğini düşündüklerini söyledi.

Yaza iki halk plajı daha

“Şehrimize yıllarca kapalı kalması nedeniyle sıkıntı yaratan Maraş bölgesinin açılmasını şehrin büyümesi anlamında bir açılım gibi görüyorum” diyen Arter, yıllardır denizle teması az olan Gazimağusa’da açılımla birlikte iki ayrı bölgeden denize ulaşım sağlandığını kaydetti.

Arter, Derinya Halk Plajı’nı birkaç yıl önce GKK ile birlikte hizmete açtıklarını belirterek, önümüzdeki yaz sezonunda kapalı Maraş’ta Palm Beach Hotel yanındaki sahil ile Deve Limanı’nın başlangıcındaki sahili 2 halk plajı olarak hizmete sunmayı amaçladıklarını kaydetti. Arter açılan caddenin ilerleyerek Derinya Plajı ile birleşmesini diledi.

Hüzünden ziyade mutlu olduklarını gördüm

Kapalı Maraş’ı ziyaret eden insanların hüzünden ziyade mutlu olduklarını gözlemlediğini söyleyen Arter, “Tabiatıyla duygusallaşır insanlar o ayrı bir şey de bu açılımın yıllardır süren Kıbrıs müzakere sürecine de olumlu yönde etki edeceğini düşünüyorum. Öyle geliştirilmesi, açılımlarla o noktaya taşınması lazım” dedi.

Kimsenin malına dokunulmadı

Kapalı Maraş’taki açılımda mevcut durumda kimsenin malına dokunulmadığının altını çizen Arter, kaldırımların şeritlerle özel mülklerden ayrıldığını ve özel mülklere girişlerin de yasak olduğunu söyledi.

İşin üçüncü bacağının ise teknik yönü olduğunu kaydeden Arter açılımda şehrin şehir olabilmesi için mimari, peyzaj ve çevre yönünden yapılması gerekenler olduğunu bu noktada belediyeye çok büyük işler düştüğünü söyledi.

Arter, bu aşamada kardeş şehir Konya Büyükşehir Belediyesi ile TOKİ’nin teknik olarak yardımda bulunduklarını ifade etti.

Verilen hizmetler

Arter Maraş’ta açılımlar devam ettikçe ortaya çıkacak yol, su ve elektrik işlerinin de yine Gazimağusa Belediyesi tarafından yapılacağını belirtti.

Arter, mevcut durumda Kıb-Tek ile konuşarak belirli bölgelere elektrik bağladıklarını, su dağıtımıyla ilgili su hatlarını çektiklerini, atık su çalışmalarının devam ettiğini, yollar ve bisiklet yollarının yapıldığını, peyzaj düzenlemeleri gerçekleştirildiğini, kahve, su ve ufak tefek alış veriş yapabilecekleri kantinler oluşturulduğunu, tuvalet ihtiyaçları düşünülerek geçici tedbirler aldıklarını söyledi.

Güzergah uzun olduğu için bisiklet kiralama yöntemine girdiklerini söyleyen Arter, bisikletler her el değiştirildiğinde tedbirler kapsamında bisikletlerin dezenfekte edildiğini ifade etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı Arter mevcut 3,5 kilometrenin temizliğini yaparken muhtemel açılacak caddeleri göz önünde bulundurarak diğer caddelerde de kökten temizlik işleri yapıldığını anlattı.







