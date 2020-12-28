İskele’de 4 iş yerine ceza 

İskele Belediyesi Zabıta Birimi ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı Sıhhiye Müfettişleri’nin birlikte gerçekleştirdiği denetimlerde, bir işyerinin ürünlerine el konuldu, bir iş yerine ise para cezası kesildi.

İskele Belediyesinden verilen bilgiye göre; denetimlerde bir iş yerine ‘tek kullanımlık ürün’ kullanmadığı gerekçesi ile ürünlerine el konuldu, bir iş yerine de kapalı alanlarda sigara içilmez kuralına uymadığı için para cezası kesildi.

PCR testleri de kontrol edildi

Denetimlerde, Coronavirüs tedbirlerinin yanı sıra PCR testlerinin yapılıp yapılmadığını, işyeri açma ve çalıştırma izinleri, çalışanların sağlık karneleri de kontrol edildi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi Zabıta Birimini, halk sağlığı ve güvenliği için yapılan denetimler için tebrik etti.

Belediye boş durmuyor

Bu arada İskele Belediyesi, çam ağaçlarındaki çam kese böceğinin önüne geçmek amacıyla bugünden itibaren biyolojik ilaçlamaya başlayacak.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, sınırlarında çam ağacı bulunan camiler, piknik alanları, okul bahçeleri, parklar ilaçlanacak ve kullanılacak biyolojik ilaçlama ile ormanda yaşayan canlılara ve insanlara zarar verilmeyecek, ekolojik denge de korunacak.

İskele ile başlayacak çam kese böceği ile mücadele, İskele Belediyesi’ne bağlı köylerde de devam edecek.

Evinin bahçesinde, yakınında ya da çevresinde çam ağacı olan vatandaşlar da bu hizmetten ücretsiz yararlanabilecek.

İskele Belediyesi’ne ilaçlama için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, 0542 853 26 35 numaralı telefondan kayıt yaptırabilecek.

Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2020, 11:21