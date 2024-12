Serdar ŞENGÜL

Yeni yıla sayılı günler kalmasına rağmen piyasada ciddi bir durgunluk yaşanırken gözler kamu çalışanlarına ve emeklilere verilecek 13’üncü maaşlara çevrildi. Başta çarşı esnafı olmak üzere birçok sektör piyasaya akacak paradan pay almayı umarken, Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar maaşların önemli bir kısmının güneyde harcanacağını söyledi.

Lokmacı sınır kapısından kuzeye geçen turist sayısında dikkat çeken bir azalmanın olduğunu belirten tarihi Arasta çarşısının esnafı da moral bozukluğu yaşıyor. Hediyelik eşya mağazalarının yanı sıra lokanta işletmecileri de günlük giderleri karşılamada zorluk çekildiğini belirterek “umudumuz yılın son haftasında bölgenin canlanmasıdır” diyor.

Esnaf ne dedi…?

Kardelen Özcan

“Ne yazık ki haftalardır siftah bile yapamıyoruz. Güneyden eskisi gibi turist gelmiyor. İşimiz çok zor, yerli halkımız 13. maaşını alınca bize gelmeyecek yine güneye gidecek. Bitme noktasına geldik artık.”

Selver Kaya

“Yıllardır esnaflık yapıyorum, böyle bir dönem yaşamadım. Turist yok, siftah yok. Küçük esnafı kimse umursamıyor, artık siyasilere güvenmiyorum ve oy vermeyeceğim.”

Hasan Hançerli

“Siftah yapamadığımız günler yaşıyoruz. Ayın 25’inde verilecek 13.maaşları bekliyoruz ama pek umudumuz yok. Halk yine güneye gidip, alışveriş yapacaktır. Güney yönetimi ise kendi halkına engel koydu. Rumlar ürün alsa bile sınırdan geçiremiyorlar. Turist akışı da durdu, artık hiç kimse sesimizi duymuyor, tamamen unutulduk.”

Faysal Dağdelen

“Güneyden gelişler azaldı. Eskiden bizim taraf onlara cazip geliyordu ancak her şey o kadar pahalı oldu ki güney bizden ucuz duruma geldi. Bana göre; 2025 yılı da iyi geçmeyecek, durumlar düşündüğümüzden daha da olacak, çünkü kötü ekonomik kriz her yeri sardı. 13. maaşları bekliyoruz ama yine alışveriş güneye kayacak gibi görünüyor.”

Sedat Reis

“Arasta esnafı bitmiş durumda ödediğimiz vergiler, gümrükler çok ağır. Eskisi gibi turist de yok ve halimiz perişan 13. maaştan da açıkçası ümidim yok, para olduğu gibi güneye gidecek. Yetkililer önlem almadığı gibi esnaf perişan oluyor.”

Vatandaşlar ne dedi…?

Halil Tatarlar

“Güney daha ucuz olduğu için insanlar oraya gitmeyi tercih ediyor. Bana göre 13. maaşını alan güneye koşacak. Şahsen ben de güneyden alışveriş yapıyorum, ucuz ne varsa alıyorum. İnsanlar bütçesini düşünüyor, iki kilo et 2 bin lira oldu. Güneyde 2 bin liraya 5 hatta 6 kilo et alınabilir. Piyasada denetim çok az ve her şey pahalı ama Rumlarda belli bir kalite ve ucuzluk var.”

Hüseyin Konuralp

“Bu ayın 25’inde ödenecek 13.maşşlar eğer ülke içerisinde kalırsa piyasaya yarayacaktır ancak halkın önemli kısmı harcamalarını artık güneyde yapmaktadır. Herkes haklı olarak cebini düşünüyor. Şahsen ben maaşımın bir kısmını kuzeyde bir kısmını güneyde harcayacağım. Keşke bizde de kalite ve ucuzluk olsa.”

Tolgay Tarıman

“Tahminimce 50 bin Kıbrıslı Türk güneye geçebiliyor ancak her emekli ya da çalışan Rum tarafına gitmiyor. Ben harcamaların çok az bir kısmının güneye kayacağına inanıyorum. Bizim ülkemizde tüketici ve halk korunmuyor.”

Yusuf Say

“Ben şahsen maaşımı kuzeyde harcayacağım, güneye geçmek ayrı bir dert. Hem yakıt hem sigorta hem de kapı çilesi yoruyor.”

Nuri Oytan

“Güneye geçenler elbette paralarını orada harcar çünkü bize göre gerçekten çok ucuz, hal böyle olunca imkanı olanlar ve geçebilenler orada harcama yapacaktır. Bizim yetkililer ise iç piyasayı ucuzlatmak için koca bir dönem boyunca hiç bir şey yapmadı, halkın sesini kimse duymadı.”

Ümit Güloğlu

“Emekliyim ve 30 bin lira maaş alıyorum. Bu nedenle çok fazla yılbaşı alışverişi yapamam, güneye gidip bir şey almayacağım. Bazı emekliler 150 bin lira dolayında maaş alıyor, onlar güneyden alışveriş yapacaklardır. Dilerim ki iç piyasamızda denetimler gecikmeksizin yapılır.”

Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2024, 09:47