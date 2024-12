‘Her türlü tedbir alındı’

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, ABD'nin Akdeniz'de yapacağı tatbikatlara Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) de dahil edeceğine ilişkin olarak, “Bu gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. . KKTC'nin güvenliği için her türlü tedbiri aldık ve almaya devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Türkiye MSB kaynakları, Bakanlık'ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakanlık kaynakları, ABD'nin Akdeniz'de yapacağı tatbikatlara Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) de dahil edeceğine dair sorular üzerine şu bilgileri verdi:

"ABD daha önce Ada'da var olan hassas dengeyi bozacak şekilde GKRY'ye silah ambargosunu kaldırmıştı. Şimdi de savunma işbirliği planlaması yaptılar. Biz bu gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. KKTC'nin güvenliği için her türlü tedbiri aldık ve almaya devam ediyoruz. Kıbrıs Türk'ünün güvenliğini ve haklarını her ne pahasına olursa olsun korumak korusunda kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz."